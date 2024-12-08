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Нападающий «Вест Хэма» Антонио, попавший в ДТП, перенёс операцию

вчера, 20:15

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о состоянии нападающего Майкла Антонио, который накануне попал в ДТП.

«Вест Хэм» подтверждает, что Майкл Антонио перенёс операцию в связи с переломом нижней конечности, полученным в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу днём (7 декабря 2024 года). В ближайшие дни Майкл будет находиться под наблюдением в больнице.

Все сотрудники клуба желают Майклу скорейшего выздоровления и выражают искреннюю благодарность всей футбольной семье за огромную поддержку, оказанную после вчерашнего известия, а также сердечно благодарят службы экстренной помощи и сотрудников, оказавших помощь Майклу сразу после происшествия, и медицинскую бригаду, которая продолжает помогать ему в восстановлении. Клуб будет предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости.

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протон
протон
сегодня в 03:16
Дай Бог игроку здоровья.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:32
Авария была не рядовая , травма судя по всему тоже, пожелание скорейшего выздоровления Майклу.
Гость
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