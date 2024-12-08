Нападающий «Вест Хэма» Антонио, попавший в ДТП, перенёс операцию

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщила о состоянии нападающего , который накануне попал в ДТП .

«Вест Хэм» подтверждает, что Майкл Антонио перенёс операцию в связи с переломом нижней конечности, полученным в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу днём (7 декабря 2024 года). В ближайшие дни Майкл будет находиться под наблюдением в больнице.

Все сотрудники клуба желают Майклу скорейшего выздоровления и выражают искреннюю благодарность всей футбольной семье за огромную поддержку, оказанную после вчерашнего известия, а также сердечно благодарят службы экстренной помощи и сотрудников, оказавших помощь Майклу сразу после происшествия, и медицинскую бригаду, которая продолжает помогать ему в восстановлении. Клуб будет предоставлять дальнейшую информацию по мере необходимости.