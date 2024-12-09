Главный тренер «Баварии»: «Вероятно, Нойер в этом году больше не сыграет»

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вчера, 22:39

Главный тренер «Баварии» на пресс-конференции перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» сообщил о травме вратаря .

Он сломал ребро. Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Главное, чтобы сейчас всё зажило. Тогда, надеюсь, Ману вернётся в январе.