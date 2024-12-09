Главный тренер «Баварии»: «Вероятно, Нойер в этом году больше не сыграет»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани на пресс-конференции перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» сообщил о травме вратаря Мануэля Нойера.
Он сломал ребро. Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Главное, чтобы сейчас всё зажило. Тогда, надеюсь, Ману вернётся в январе.
Помимо поединка в ЛЧ, мюнхенской команде до конца календарного года предстоит сыграть с «Майнцем» и «Лейпцигом» в Бундеслиге.
потерять( словно Он Адам) опять не в пользу Клубу ?! Уже ведь не мальчик,должен понимать что скоро....!
потерять( словно Он Адам) опять не в пользу Клубу ?! Уже ведь не мальчик,должен понимать что скоро....!
надеюсь, скоро вернется.
надеюсь, скоро вернется.