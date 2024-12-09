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Главный тренер «Баварии»: «Вероятно, Нойер в этом году больше не сыграет»

вчера, 22:39
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария23:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани на пресс-конференции перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» сообщил о травме вратаря Мануэля Нойера.

Он сломал ребро. Вероятно, в этом году он больше не сыграет. Главное, чтобы сейчас всё зажило. Тогда, надеюсь, Ману вернётся в январе.

Помимо поединка в ЛЧ, мюнхенской команде до конца календарного года предстоит сыграть с «Майнцем» и «Лейпцигом» в Бундеслиге.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:59
Он в игре с Байером получил травму, после столкновения с соперником.
shur
shur
вчера в 22:56
...вот что с ним не так, красная с Байером,подвёл, умудрился ребро
потерять( словно Он Адам) опять не в пользу Клубу ?! Уже ведь не мальчик,должен понимать что скоро....!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
кажется, Нойер получил хай-кик на тренировке))
надеюсь, скоро вернется.
Гость
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