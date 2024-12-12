«Краснодар» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал источнику об административных нарушениях в матчах 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин».

«Краснодар» совершил два административных нарушения в матче с «Локомотивом». 60 сотрудников в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года. За необеспечение безопасности […] оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч РПЛ на нейтральном поле условно. Испытательный срок действует до конца сезона.

При подготовке и проведении матча «Динамо» (Махачкала) была проведена выборочная проверка. Было установлено, что 74 сотрудника в жилетке «стюард» не имели удостоверения контролера‑распорядителя. Выяснилось, что людей, которые должны были обеспечивать порядок на стадионе, по штату должно было быть 230, 74 из них не успели получить удостоверения. Учли все нюансы, что у клуба это первое нарушение — штраф 100 тысяч рублей.