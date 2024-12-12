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«Краснодар» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно

вчера, 15:17

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику об административных нарушениях в матчах 18-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин».

«Краснодар» совершил два административных нарушения в матче с «Локомотивом». 60 сотрудников в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года. За необеспечение безопасности […] оштрафовать «Краснодар» на 200 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч РПЛ на нейтральном поле условно. Испытательный срок действует до конца сезона.

При подготовке и проведении матча «Динамо» (Махачкала) была проведена выборочная проверка. Было установлено, что 74 сотрудника в жилетке «стюард» не имели удостоверения контролера‑распорядителя. Выяснилось, что людей, которые должны были обеспечивать порядок на стадионе, по штату должно было быть 230, 74 из них не успели получить удостоверения. Учли все нюансы, что у клуба это первое нарушение — штраф 100 тысяч рублей.

Также Григорьянц сообщил, что главные тренеры воронежского «Факела» и московского ЦСКА Дмитрий Пятибратов и Марко Николич оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за выход за пределы технической зоны.

Следующий домашний матч в Премьер-Лиге «Краснодар» проведёт 2 марта с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:20
- Как можно провести одну "Домашнюю" встречу на "Нейтральном" стадионе УСЛОВНО? Матрица глючит, что ли?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:49
Демонстрационно-иммитационные мероприятия. Ряд новостей от КДК сегодня можно охарактеризовать одной очень ёмкой фразой: Фантомас разбушевался.
FruttyPups
FruttyPups ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 17:15
Спасибо, исправили.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:13
Учили все нюансы

Учли
jk7k4hbsp6pj
jk7k4hbsp6pj
вчера в 15:38
Штрафы клубов "Краснодара" и "Динамо" Махачкалы за несоблюдение норм безопасности показывают, что КДК РФС серьезно относится к вопросам организации матчей. Повторное нарушение "Краснодара" подчеркивает необходимость ужесточения контроля. Ошибки новичков, таких как "Динамо", тоже не остаются без внимания. Важно, чтобы все участники процесса соблюдали правила, обеспечивая безопасность и порядок на стадионах.
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