Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован на 2 матча, один — условно

сегодня, 14:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику о санкциях, применённых к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В концовке поединка главный арбитр Василий Казарцев сначала показал рулевому «быков» жёлтую карточку за «демонстративное несогласие с решением судьи», а затем удалил тренера за «нецензурную брань в адрес первого помощника судьи».

Мусаев был удалён за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, а также штраф 100 тысяч рублей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноТренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию
Вчера, 13:21
Главный тренер «Краснодара» получил красную карточку в матче с «Локо»
08 декабря
Флика могут дисквалифицировать на две игры Ла Лиги
07 декабря
Алехандро Гомес тренируется с командой Серии С
06 декабря
В «Кубани» сообщили, что трансферный бан ФИФА с клуба будет снят
06 декабря
Юрист Прокопец сообщил, что у «Химок» есть единственный способ снять бан
06 декабря
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:39
Психолог наверное в литрах определяться будет)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:56
А эти 100 тыс на что пойдут? На психолога для судей?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 