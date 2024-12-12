Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован на 2 матча, один — условно

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сегодня, 14:52

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал источнику о санкциях, применённых к главному тренеру «Краснодара» по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В концовке поединка главный арбитр сначала показал рулевому «быков» жёлтую карточку за «демонстративное несогласие с решением судьи», а затем удалил тренера за «нецензурную брань в адрес первого помощника судьи».