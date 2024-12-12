Главный тренер «Краснодара» дисквалифицирован на 2 матча, один — условно

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал источнику о санкциях, применённых к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В концовке поединка главный арбитр Василий Казарцев сначала показал рулевому «быков» жёлтую карточку за «демонстративное несогласие с решением судьи», а затем удалил тренера за «нецензурную брань в адрес первого помощника судьи».
Мусаев был удалён за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, а также штраф 100 тысяч рублей.