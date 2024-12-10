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Вердикт по делу «Ман Сити» могут огласить в конце января

сегодня, 09:36

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. В пятницу слушания завершились.

По информации источника, речь идет не о 115, а о 130 нарушениях – когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил. Лиге пришлось внести правки.

Утверждается, что коллегия из трех человек «будет хорошо осведомлена о том внимании, которое приковано к делу, и приложит все усилия, чтобы вынести свое решение как можно скорее». По словам высокопоставленного источника из юридических кругов, это может произойти уже в конце января. Однако количество обвинений и сложность дела могут привести к тому, что оглашение вердикта может быть отложено.

«Ман Сити» может быть лишен большого количества очков или понижен в классе, если будут доказаны наиболее серьезные обвинения. В этом случае клуб почти наверняка подаст апелляцию, на рассмотрение которой может уйти от шести до восьми месяцев.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:23
НГ и Сочельник на носу. Жрать все хотят..., в том числе и юристы. Причём, как говорил товарищ Лахновский: "Жрать как можно больше, и жить как можно слаще."
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:05
Что-то сильно напоминает "коллегия из трех человек"...
Интересно: в Гулаг отправят или расстреляют?
h8g7stjmtfs5
h8g7stjmtfs5
сегодня в 10:35
Штрафы, условные наказания, символические снятия пары-тройки очков... Всё.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:28
Будет лучше если снимут очки, но и МС останется в 4-ке
adekvat
adekvat
сегодня в 10:27
Казнить нельзя помиловать. Интересно где запятую поставят?
tmx3jcc9vzqe
tmx3jcc9vzqe
сегодня в 09:59
Выдадут по концове Пепке кайло и телогреечку и на Беломорканал!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:47
Интересно, какой же будет вердикт? Странно, что нет никаких утечек. Я думаю, что Манчестер Сити опять выйдет сухим из воды... В крайнем случае отделается огромным штрафом - для снятия очков есть такие команды, как Эвертон.
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