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Флика могут дисквалифицировать на две игры Ла Лиги

вчера, 23:16

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был удалён на 66-й минуте игры с «Бетисом» в Ла Лиге (2:2) за споры с арбитром из-за назначенного пенальти в ворота каталонцев.

В протоколе матча указано, что причиной удаления стали крики, жесты и протесты Флика против решения арбитра Алехандро Муньиса. Данный эпизод предполагает минимум два матча дисквалификации.

«Протесты против главного судьи, ассистентов или четвертого арбитра, если они не квалифицируются как более серьезное нарушение, наказываются дисквалификацией на срок от двух до трех матчей или до одного месяца», – говорится в Дисциплинарном кодексе.

Решение Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) примет на следующей неделе.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:29
Я это и хотел написать, но передумал. Вы читаете мои мысли!!! При желании, можно было бы и прогрессивки лишить, а также- вызвать родителей на ковёр...)))
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:12
И партбилет на стол!
112910415
112910415
сегодня в 05:32
Флик должен сидеть в ... дисквалификации ! )
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 03:23
В России он бы просто извинился на камеру и этого бы хватило )
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:58
И метлу в руки. Я бы ещё, и с занесением в личное дело.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:39
На 15 суток его!))
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