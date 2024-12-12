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Дзюба получил штраф по итогам матча с «Зенитом»

сегодня, 14:58

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матчей 18-го тура РПЛ.

Зафиксировано опоздание главного тренера «Спартака» Станковича на флеш‑интервью на 10 минут, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. «Пари НН» за поздний выход из раздевалки на начало матча — штраф 20 тысяч. «Ростов» наказан на 40 тысяч за поздний выход из раздевалки на второй тайм.

Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников — на 10 тысяч рублей, Артём Дзюба — на 10 тысяч рублей. «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:43
Ваша Честь, у меня протест!
«Ростов» наказан на 40 тысяч за поздний выход из раздевалки на второй тайм, а «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей. Нарушения идентичные, а штрафные суммы разные.
Болейте за своих, а не против чужих!
v5btax2fyrbg
v5btax2fyrbg
сегодня в 15:27
Зато гол в ворота не отмечал, это плюс
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:09
Везде успевает отметиться, 99ок...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:07
"Зафиксировано опоздание главного тренера «Спартака» Станковича на флеш‑интервью на 10 минут, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей." - Тариф (простая арифметика) - минута - 2 штуки...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:07
Забил Зениту - получил штраф!!
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