Дзюба получил штраф по итогам матча с «Зенитом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассказал о штрафах по итогам матчей 18-го тура РПЛ .

Зафиксировано опоздание главного тренера «Спартака» Станковича на флеш‑интервью на 10 минут, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. «Пари НН» за поздний выход из раздевалки на начало матча — штраф 20 тысяч. «Ростов» наказан на 40 тысяч за поздний выход из раздевалки на второй тайм.

Тренер «Акрона» Тедеев за выходы за пределы технической зоны оштрафован на 30 тысяч рублей, старший тренер Калашников — на 10 тысяч рублей, Артём Дзюба — на 10 тысяч рублей. «Акрон» за поздний выход из раздевалки на второй тайм — на 20 тысяч рублей.