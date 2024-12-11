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Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию

сегодня, 13:21

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2).

Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. Сегодня, 11 ноября, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета. У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:39, ред.
Флику надо бы быть более объективным, по поводу пенальти. Не так давно, в одном из матчей Примеры, в ворота соперника Барсы судья поставил пенальти, после, оооооочень спорного нарушения на Ямале!!! Была игра плечо в плечо, мужская борьба разрешённая в футболе, после чего, хрупкий Ямаль рухнул на землю... На мой взгляд, нарушения не было.

Кроме всего, хочу напомнить, что, при увольнении Флика из сб.Германии, ему, были предъявлены многие претензии, но одна из них - это неумение вести себя во время матчей. Очень жаль, что я не сохранил выдержку, из одного немецкого издания, с критикой в адрес Флика...

Резвое начало Барсы, по-видимому вскружило голову наставнику команды. Но всё же, вести себя надо подобающим образом. Удивительно другое, неоднократно было замечено, что именно немецкие тренеры, часто ведут себя неадекватно во время игр. Так было с Клоппом, с Тухелем, Нагельсманном, теперь, с Фликом.

А ведь считается, что немцы- нация сдержанная и воспитанная. Не знаю, не знаю... Вопрос риторический.
Гость
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