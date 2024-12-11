Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2).
Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. Сегодня, 11 ноября, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета. У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.
Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника Френки де Йонга на нападающем Виторе Роке был назначен пенальти в ворота «сине-гранатовых».
Кроме всего, хочу напомнить, что, при увольнении Флика из сб.Германии, ему, были предъявлены многие претензии, но одна из них - это неумение вести себя во время матчей. Очень жаль, что я не сохранил выдержку, из одного немецкого издания, с критикой в адрес Флика...
Резвое начало Барсы, по-видимому вскружило голову наставнику команды. Но всё же, вести себя надо подобающим образом. Удивительно другое, неоднократно было замечено, что именно немецкие тренеры, часто ведут себя неадекватно во время игр. Так было с Клоппом, с Тухелем, Нагельсманном, теперь, с Фликом.
А ведь считается, что немцы- нация сдержанная и воспитанная. Не знаю, не знаю... Вопрос риторический.
Кроме всего, хочу напомнить, что, при увольнении Флика из сб.Германии, ему, были предъявлены многие претензии, но одна из них - это неумение вести себя во время матчей. Очень жаль, что я не сохранил выдержку, из одного немецкого издания, с критикой в адрес Флика...
Резвое начало Барсы, по-видимому вскружило голову наставнику команды. Но всё же, вести себя надо подобающим образом. Удивительно другое, неоднократно было замечено, что именно немецкие тренеры, часто ведут себя неадекватно во время игр. Так было с Клоппом, с Тухелем, Нагельсманном, теперь, с Фликом.
А ведь считается, что немцы- нация сдержанная и воспитанная. Не знаю, не знаю... Вопрос риторический.