Тренер «Барселоны» Флик получил двухматчевую дисквалификацию

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сегодня, 13:21

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал тренера «Барселоны» за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2).

Немецкий специалист спорил с арбитром, за что получил красную карточку. Сегодня, 11 ноября, Флик получил двухматчевую дисквалификацию по решению дисциплинарного комитета. У «Барселоны» есть 10 дней, чтобы оспорить данное решение.

Напомним, Флик начал спорить с судьёй матча Алехандро Руисом после того, как за фол полузащитника на нападающем был назначен пенальти в ворота «сине-гранатовых».