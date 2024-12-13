«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Лисандро Мартинесом

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с 26-летним центральным защитником Лисандро Мартинесом и будет готов продать его только в случае крайне солидного предложения.
По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Реал».
Однако «сливочным» будет трудно приобрести Мартинеса, поскольку он играет важную роль в планах «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим также надеется сохранить в команде защитника, которого он ценит за умение играть с мячом.