«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Лисандро Мартинесом

1734106250

сегодня, 19:10

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с 26-летним центральным защитником и будет готов продать его только в случае крайне солидного предложения.

По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Реал».

Однако «сливочным» будет трудно приобрести Мартинеса, поскольку он играет важную роль в планах «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» также надеется сохранить в команде защитника, которого он ценит за умение играть с мячом.