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«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с Лисандро Мартинесом

сегодня, 19:10

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с 26-летним центральным защитником Лисандро Мартинесом и будет готов продать его только в случае крайне солидного предложения.

По информации источника, интерес к аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Реал».

Однако «сливочным» будет трудно приобрести Мартинеса, поскольку он играет важную роль в планах «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим также надеется сохранить в команде защитника, которого он ценит за умение играть с мячом.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:22
Если не хочет, значит не надо....
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