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МЮ отказывается от плеймейкера, с которым возвращался в элиту АПЛ. Амориму нужна перестройка

вчера, 18:50
Эриксен

В прайме был лидером «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» подобрал 30-летнего Кристиана Эриксена после того, как он оправился от страшного инцидента с остановкой сердца, и снова заиграл на уровне АПЛ. Убедительный сезон за «Брентфорд» стал причиной, по которой датчанин присоединился к проекту тен Хага. Теперь от того проекта остались лишь руины, на которых Аморим возводит новый фундамент – и в этом строении Эриксену, видимо, места не будет. Вспоминаем период креативного полузащитника в Манчестере и обдумываем необходимость расставания.

Отвечал за креатив в центре поля

Кристиан и правда вписался в построения тен Хага как влитой. В дебютном сезоне всё получилось не сразу – начинали манкунианцы с 1:2 от «Брайтона» и 0:4 от «Брентфорда». Тогда команда только адаптировалась к новым тренерам – при этом было видно, что за Кристианом статус одного из лидеров команды. Видение поле и вариативность атак, которые давал хавбек, тен Хаг очень ценил. Кристиана заигрывали на позиции опорника в связке с Мактоминеем/Каземиро. В такой формации датчанин был свободен творить – поднимался к Бруну Фернандешу, заполнял свободные зоны, помогал в продвижении мяча. Творил. Второй опорник же забирал черновую работу, чтобы облегчить жизнь Кристиану.

В первый год этот механизм прекрасно работал – и МЮ пустился в погоню за «Арсеналом» с «Сити». На финишной прямой «красные дьяволы» всё же обошли «Ньюкасл» и стали третьими в Премьер-лиге. Огромная заслуга в этом – на плечах Кристиана, который регулярно появлялся в старте и делал атаку «Юнайтед» крайне разнообразной. Вдобавок к этому в том сезоне манкунианцы взяли Кубок лиги и дошли до финала Кубка Англии.

В списке на продажу вместе с неудачным трансфером

Симбиоз продержался недолго – и в следующей кампании стало хуже. Накладывались общие проблемы – тен Хаг рассорился с Санчо, игра не клеилась, посыпались травмы. Кристиан ещё держал марку в первой части сезона, но потом получил травму колена – и в 2024 году плотно присел на скамейку.

В текущем сезоне сменился тренер – так что неприкосновенных больше нет. Тен Хаг отчаянно защищал Антони, Маркуса Рэшфорда и продолжал выпускать их даже во вред игре команды. У Рубена Аморима нет такого бэкграунда, чтобы отстаивать игроков. По последним данным, португальский менеджер уже определился, что готов отпустить Антони и Кристиана Эриксена – они не нужны тренеру.

С Антони всё понятно – он изначально стал заложником ожиданий, поскольку МЮ пошёл на поводу у ЭТХ и отдал за игрока почти 100 млн евро. Вингер испытание медными трубами не прошёл, теперь затерялся. Эриксену уже 32 года, он выпал из стартового состава и, возможно, даже из обоймы – лучше найти покупателя, пока есть хоть какой-то спрос. Так клуб хочет заработать средства на будущие трансферы.

Дело не только в возрасте

Последнее звучит очень странно. Ни за Антони, ни за Эриксена не дадут больших денег. Это больше похоже на чистку состава – и она должна охватить ещё солидный список игроков. В случае с Эриксеном дело не только в возрасте. Манкунианцы не раз обжигались на покупке возрастных футболистов – 40 млн евро отдали за Варана, который ушёл через три года. За 70 млн приобрели Каземиро – он потерял стабильность уже на второй сезон в клубе и тоже стоит в очереди на выход.

Эриксен достался свободным агентом, логичнее было бы отбить что-то на бразильце, но есть причина, по которой на выход стоит Кристиан. Просто у Аморима другая система. Он переводит МЮ на тройку центрбеков. Так, Диалло раскрывается как латераль и инсайд, похожие поиски – с Рэшфордом и Гарначо, всю бровку закрывать могут и Далот с Маласией, поэтому конкуренция на флангах просто зверская. И Антони места в ней не остаётся. Похожая ситуация в центре поля. На этой позиции Амориму нужны «цепные псы», которые навязывают единоборства и выгрызают мяч. Поэтому для Угарте, который уже играл при Амориме в «Спортинге», назначение Рубена – огромный плюс. По этой же причине есть шанс у Каземиро. Это авантюрный цепкий опорник – тот, кто новому тренеру нужен. Помимо них есть Кобби Майну, а также заточенные на креатив Фернандеш и Маунт. В такой конфигурации Эриксен – лишний.

Кристиан – всё ещё топ для европейских чемпионатов

Но желание МЮ расстаться с датчанином не сигнализирует о его профнепригодности. Это скорее значит, что к игрокам на его позиции у Аморима немного другие требования, а плеймейкеров португальцу достаточно. И хавбек ещё может задержаться в Европе. Всё зависит от того, кто выйдет на игрока с предложением.

Например, Серия А – отличный чемпионат для возрастных исполнителей. Эриксен уже играл за «Интер» и хорошо проявил себя. Вполне возможно, что условному Мотте в перестраивающемся «Ювентусе» очень бы пригодился опытный плеймейкер. Также есть спрос в чемпионате Испании – «Бетис» рассматривает вариант подписания. Клубу будет тем проще, что контракт полузащитника с МЮ рассчитан до лета 2025 года – и продлевать соглашение манкунианцы не планируют.

Если же в топ-5 чемпионатов вариантов не окажется, всегда будет спрос из Турции, где собирают звёздных ветеранов. Сейчас там феерят Пёнтек, Иммобиле, Джеко, Осимхен, Тадич – яркий подбор игроков. В любом случае на Кристиана с его навыками везде будет спрос.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:46
Во Франции может и смог бы...даже думаю Лион ему бы был счастьем,там есть кого передачами снабнить
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:43
Реал и Барселона врядли бы его подписали,а вот в Сан-Себастьяне он реально пришелся бы ко двору...пусть Севилья сейчас в отчаяние,но диспетчер атак им помог бы однозначно.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:18
Шо то элита у вас какая-то резиновая. Ясчитаю элита это те, кто был чемпионом апл в посл 6-7 лет. Кромелестера, естесно
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 21:17
А в высших лигах Франции и Испании он смог бы заиграть, как думаете?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:16
В случае с английской Премьер-лигой речь о первой шестёрке, в основном.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 21:12
Классный умный игрок...автор прав,в Италии ему будут рады,там есть несколько клубов,которым такой плеймейкер пригодится...с уважением отношусь и к его таланту и к тому,что он не бросил футбол после недуга...игрок с сердцем Воина
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:58
Или возвращался но так и не вернулся? Элита - это что такое? Какое место надо занять, шоб в ней быть? Восьмое норм?)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:57
В какую там элиту мю возвращался? При таком бабле уже 10+ лет задних пасет. А если и выигрывает кубок уефа или второе место в апл - то с гигантским расстоянием по очкам от условного мс и ни на какое чемпионство и близко не претендует. Фернандеш там ток шо то пытался зажигать, какой на хрен эриксен? Трисезона - в каком из них он возвращался в элиту? Шоза кликбейт?
Гость
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