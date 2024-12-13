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Гвардиола о защите «Ман Сити» перед матчем с МЮ: «Не знаю, что делать»

сегодня, 19:28
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед15.12.2024 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об ослабленной защите своего клуба перед матчем с МЮ.

Я не знаю, что мне делать. Мне нужны игроки. У нас есть три здоровых защитника, но посмотрим, что произойдет. Может, кому-то из вингеров придется играть в роли защитника, а может, мы будем играть в пять защитников. Мы думаем, что делать, но душа и дух команды на месте. Мне грустно за игроков. Понимаю, что болельщики могут грустить. Эта команда сделала то, чего не делал никто другой. Побили рекорды. Просто призываю болельщиков быть рядом до самого конца.

В воскресенье, 15 декабря, «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:59, ред.
...было бы перед кем отдуваться,такой же проходной двор, а ключевое фраза " Будет Весело!!!"....!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:29
Один Диаш за всю оборону будет отдуваться опять и в центре проходной двор. Будет весело))
Гость
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