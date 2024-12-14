«Хетафе» претендует на подписание защитника сборной Швейцарии

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сегодня, 12:41

«Хетафе» в зимнее трансферное окно планирует подписать защитника «Бетиса» и сборной Швейцарии . Главный тренер «зелёно-белых» Мануэль Пеллегрини больше не видит Родригеса в своей команде и готов его отпустить. Для швейцарца переход в «Хетафе» может стать возможностью вернуться на прежний уровень.

Напомним, Родригес перешёл в «Бетис» из «Торино» в августе 2024 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне 32-летний левый защитник сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца чилийского происхождения в 3,5 миллиона евро.