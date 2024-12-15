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Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала»

сегодня, 15:37

Матч легенд «Реала» и «Барселоны» завершился со счетом 2:1 в пользу каталонской команды. Встреча прошла в Токио.

В середине первого тайма счёт во встрече открыл экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола. На 69-й минуте бывший вингер «сливочных» Хавьер Бальбоа восстановил равенство. В компенсированное к игре время экс-защитник «Реала» Фернандо Санс забил гол в собственные ворота.

Этот матч стал прощальным в карьере для Андреса Иньесты. Перед началом встречи представители «Реала» вручили 40-летнему футболисту в знак уважения клубную футболку с его фамилией.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:22
Матч ветеранов,легеныды другие,но Барса как обычно впереди как всегда
shur
shur
сегодня в 16:19
...хорошими полузащитниками рождаются, а не становятся !!!
Противостояние Барсы с Реалом всегда было непредсказуемым,
когда в составе были Хави и Иньеста,спасибо за игру!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:16
Жаль конечно что Санс забил в свои! Ничья была бы неплохим результатом
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:01
Порадуемся за Барсу, уколовшую лишний раз Реал, пусть и не в официальном матче, а в "матче легенд. Справедливости ради скажем, отличившиеся футболисты откровенно, на легенд не тянут, а вот к ветеранам их пожалуй можно отнести. А ещё было бы неплохо узнать полные составы команд, принявших участие в этом поединке.
Болейте за своих, а не против чужих!
mnnchc66ybup
mnnchc66ybup
сегодня в 15:49
Матч легенд между «Реалом» и «Барселоной» всегда вызывает особый интерес у поклонников футбола, ведь такие игры позволяют увидеть на поле звезд прошлого, которые внесли огромный вклад в историю этих великих клубов.
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