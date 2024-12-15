Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала»

Матч легенд «Реала» и «Барселоны» завершился со счетом 2:1 в пользу каталонской команды. Встреча прошла в Токио.
В середине первого тайма счёт во встрече открыл экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола. На 69-й минуте бывший вингер «сливочных» Хавьер Бальбоа восстановил равенство. В компенсированное к игре время экс-защитник «Реала» Фернандо Санс забил гол в собственные ворота.
Этот матч стал прощальным в карьере для Андреса Иньесты. Перед началом встречи представители «Реала» вручили 40-летнему футболисту в знак уважения клубную футболку с его фамилией.
Противостояние Барсы с Реалом всегда было непредсказуемым,
когда в составе были Хави и Иньеста,спасибо за игру!
Противостояние Барсы с Реалом всегда было непредсказуемым,
когда в составе были Хави и Иньеста,спасибо за игру!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!