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Роналду отреагировал на получение Португалией права провести мундиаль 2030

вчера, 23:22

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на получение своей страной права принять матчи чемпионата мира 2030.

Мечта сбылась. Португалия примет чемпионат мира по футболу 2030 года и заставит нас гордиться. Мы вместе!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:40
Неужели дырявый гей-нарцисс решит остаться в сборной до этого времени?
Мало ему позоров на крупных турнирах, будет ещё домашний позор!!!
Guankin
Guankin ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 02:26
На ворота встанет
протон
протон
вчера в 23:48
Игрок от души доволен этому событию. Криш еще и на поле выйдет
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:45
А вдруг захочет сыграть?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:36
мдаааа...ЧМ 2030 пройдет в 6 (!!!) странах мира.
не думал, что последний нормальный ЧМ пройдет в Катаре.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:34
Принять участие в нём Рон не сможет, разве, что только уже в качестве тренера)))
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