Роналду отреагировал на получение Португалией права провести мундиаль 2030

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на получение своей страной права принять матчи чемпионата мира 2030.
Мечта сбылась. Португалия примет чемпионат мира по футболу 2030 года и заставит нас гордиться. Мы вместе!
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на получение своей страной права принять матчи чемпионата мира 2030.
Мечта сбылась. Португалия примет чемпионат мира по футболу 2030 года и заставит нас гордиться. Мы вместе!
Мало ему позоров на крупных турнирах, будет ещё домашний позор!!!
Мало ему позоров на крупных турнирах, будет ещё домашний позор!!!
не думал, что последний нормальный ЧМ пройдет в Катаре.
не думал, что последний нормальный ЧМ пройдет в Катаре.