Неймар хочет сыграть на чемпионате мира 2026

Нападающий сборной Бразилии заявил о желании сыграть на чемпионате мира 2026.

Разумеется, мундиаль является целью для всех футболистов. Я уже играл на нем трижды, и, очевидно, хочу сыграть в четвёртый раз. Мне нужно сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться и поставить себе среднесрочную цель после возвращения, привести себя в форму здесь, в моём клубе.