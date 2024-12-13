Неймар хочет сыграть на чемпионате мира 2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил о желании сыграть на чемпионате мира 2026.
Разумеется, мундиаль является целью для всех футболистов. Я уже играл на нем трижды, и, очевидно, хочу сыграть в четвёртый раз. Мне нужно сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться и поставить себе среднесрочную цель после возвращения, привести себя в форму здесь, в моём клубе.
ЧМ 2026 это последний футбольный вагон для Нея, - упустить такую возможность ему не позволит даже его слабоволие.
ЧМ 2026 это последний футбольный вагон для Нея, - упустить такую возможность ему не позволит даже его слабоволие.