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Неймар хочет сыграть на чемпионате мира 2026

сегодня, 09:56

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил о желании сыграть на чемпионате мира 2026.

Разумеется, мундиаль является целью для всех футболистов. Я уже играл на нем трижды, и, очевидно, хочу сыграть в четвёртый раз. Мне нужно сосредоточиться на этом, хорошо подготовиться и поставить себе среднесрочную цель после возвращения, привести себя в форму здесь, в моём клубе.

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Все комментарии
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 12:48
Больше верится что Криш и Месси будут в форме, чем переломанный Неймар
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:20
Именно во второй его сезон лежания под месси он (Ней) и выиграл ЛЧ - свой единственный международный топ-трофей. Первая ваша половина сообщения противоречит второй. Там вы будто бы воспеваете коллективную игру, а во второй вы говорите о жертве ради напарника как о профессиональной смерте. Пожалуйста, ДУМАЙТЕ, когда что-то пишете.
112910415
112910415
сегодня в 12:01
а во что ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:55
Что будет через почти два года, только самому Богу известно ☝️😉
uykdnp9avh6h
uykdnp9avh6h
сегодня в 10:55
Неймар всегда был важной фигурой для сборной Бразилии, и его желание играть на ЧМ-2026 говорит о том, что он всё ещё полон амбиций и мотивации. Его опыт и талант могут сыграть ключевую роль в достижении успеха на таком крупном турнире. Осталось только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы он смог реализовать свои цели и порадовать нас своей игрой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:48
Судя по нынешнему состоянию сборной Бразилии, лишним там может быть только Федя Смолов, но никак не Неймар.
ЧМ 2026 это последний футбольный вагон для Нея, - упустить такую возможность ему не позволит даже его слабоволие.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:17
Это ещё зачем? Мне кажется, что Неймар будет только мешать сборной Бразилии. Вся его игра заключается в демонстрации умения держать мяч и желании унизить соперника своими финтами. Всё это не имеет большого тактического значения, а только приводит к травмам. Неймар умер, как игрок, когда согласился лечь под Месси.
h8zdjp9wq7b2
h8zdjp9wq7b2
сегодня в 10:17
Его за красивые глаза и так в сборную возьмут :))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:17
Сыграет в покер
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:17
Если будет здоров, почему бы и нет? В любом случае будет полезней для сборной, чем распиаренный Винисиус, который без дядюшки Переса полный ноль. Для Неймара ЧМ 2026, скорее всего, станет последним чемпионатом мира, так что желаю хорошо выступить.
shur
shur
сегодня в 10:07
...хотеть - немочь...!!! Бразилия и так в непонятках, зачем гламурный
баланс в добавок....?!
Гость
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