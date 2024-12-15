«Селтик» по пенальти обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги

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сегодня, 22:54

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в финальном матче Кубка шотландской лиги (3:3, 5:4 по пенальти).

На 41-й минуте Недим Байрами вывел «джерс» вперёд. На 56-й «зелёно-белые» сравняли счёт усилиями Грега Тайлера. На 60-й «обручи» повели — гол забил Даидзен Маеда. Мохаммед Диоманде на 75-й восстановил равенство. Николас-Геррит Кюн на 87-й вывел «Селтик» вперёд, но на 88-й «светло-синие» ответили голом Данило.

Игра перешла в дополнительное время, в котором зрители забитых мячей не увидели. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «кельты». Единственный промах у «джерс» допустил защитник .

Для «Селтика» эта победа в турнире стала 22-й.