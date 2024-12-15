Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Селтик» по пенальти обыграл «Рейнджерс» и выиграл Кубок шотландской лиги

сегодня, 22:54

«Селтик» одержал победу над «Рейнджерс» в финальном матче Кубка шотландской лиги (3:3, 5:4 по пенальти).

На 41-й минуте Недим Байрами вывел «джерс» вперёд. На 56-й «зелёно-белые» сравняли счёт усилиями Грега Тайлера. На 60-й «обручи» повели — гол забил Даидзен Маеда. Мохаммед Диоманде на 75-й восстановил равенство. Николас-Геррит Кюн на 87-й вывел «Селтик» вперёд, но на 88-й «светло-синие» ответили голом Данило.

Игра перешла в дополнительное время, в котором зрители забитых мячей не увидели. В серии одиннадцатиметровых лучше оказались «кельты». Единственный промах у «джерс» допустил защитник Ридван Йилмаз.

Для «Селтика» эта победа в турнире стала 22-й.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Комо» в добавленное время вырвал победу у «Ромы» в чемпионате Италии
Сегодня, 21:58
«Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Сегодня, 21:29
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Хоффенхаймом»
Сегодня, 21:24
«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» и сравнялся по очкам с «Барселоной»
Сегодня, 17:55
«Райо Вальекано» и «Реал» сыграли вничью в результативном поединке
Сегодня, 00:58
«Монако» сыграл в гостях вничью с «Реймсом». Головин провёл весь матч
Сегодня, 00:50
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 23:05
...мои поздравления сэру Род Стюарту, для молодых,включите радио
и послушайте шотландского дядьку...!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:55
Извечные соперники - в этот раз повезло больше Селтику...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 