Избран новый глава Королевской испанской футбольной федерации

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вчера, 17:47

стал новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Лузан получил поддержку большинства членов Генеральной ассамблеи RFEF в рамках выборов, он набрал 90 голосов из 138.

Специалист будет работать на своем посту с 2024 по 2028 год.