Избран новый глава Королевской испанской футбольной федерации

Рафаэль Лузан стал новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Лузан получил поддержку большинства членов Генеральной ассамблеи RFEF в рамках выборов, он набрал 90 голосов из 138.
Специалист будет работать на своем посту с 2024 по 2028 год.
ну что, надеюсь, в испании больше не будет скандалов)))
ну что, надеюсь, в испании больше не будет скандалов)))
Его опыт и знания будут играть ключевую роль в развитии как профессионального, так и любительского футбола в Испании. В ближайшие четыре года под его руководством RFEF предстоит решать множество вопросов, связанных с повышением уровня игры национальных команд, развитием инфраструктуры и популяризацией футбола среди молодежи.
Этот выбор отражает стремление испанского футбольного сообщества к обновлению и прогрессу, что может открыть новые перспективы для развития спорта в стране.
Его опыт и знания будут играть ключевую роль в развитии как профессионального, так и любительского футбола в Испании. В ближайшие четыре года под его руководством RFEF предстоит решать множество вопросов, связанных с повышением уровня игры национальных команд, развитием инфраструктуры и популяризацией футбола среди молодежи.
Этот выбор отражает стремление испанского футбольного сообщества к обновлению и прогрессу, что может открыть новые перспективы для развития спорта в стране.