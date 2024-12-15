«Сент-Этьен» уволил главного тренера

1734281535

15 декабря 2024, 19:52

«Сент-Этьен» объявил об увольнении с должности главного тренера.

Специалист работал в клубе с декабря 2023 года. Временно командой будет руководить Лоран Уар.

Команда после 15 матчей занимает 16-е место во французской Лиге 1, имея в активе 13 очков.