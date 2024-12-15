«Сент-Этьен» уволил главного тренера

«Сент-Этьен» объявил об увольнении Оливье Даль'Ольо с должности главного тренера.
Специалист работал в клубе с декабря 2023 года. Временно командой будет руководить Лоран Уар.
Команда после 15 матчей занимает 16-е место во французской Лиге 1, имея в активе 13 очков.
Назначение Лорана Уара временно исполняющим обязанности главного тренера может быть попыткой стабилизировать ситуацию до прихода нового наставника. Важно отметить, что время играет против команды, ведь каждая игра на вес золота, а положение в середине таблицы становится все более шатким.
Теперь клубу предстоит сделать правильный выбор при назначении нового тренера, который сможет вдохнуть новую жизнь в команду и вернуть её на прежние позиции.
Назначение Лорана Уара временно исполняющим обязанности главного тренера может быть попыткой стабилизировать ситуацию до прихода нового наставника. Важно отметить, что время играет против команды, ведь каждая игра на вес золота, а положение в середине таблицы становится все более шатким.
Теперь клубу предстоит сделать правильный выбор при назначении нового тренера, который сможет вдохнуть новую жизнь в команду и вернуть её на прежние позиции.