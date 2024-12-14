«Вальядолид» Роналдо возглавил тренер, выигрывавший чемпионат Аргентины

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сегодня, 17:00

стал новым главным тренером «Вальядолида». Контракт рассчитан до конца сезона. Напомним, после семнадцати туров «Вальядолид», президентом которого является Роналдо, занимает девятнадцатую строчку (зона вылета) в турнирной таблице Ла Лиги.

Кокка тренировал следующие команды: «Комисион де Активидадес Инфантилес», «Годой Круз», «Сантос Лагуна», «Уракан», «Дефенса», «Расинг» (Авельянеда), «Милльонариос», «Тихуана», «Росарио Централь», «Атлас», «Тигрес УАНЛ », сборная Мексики. 52-летний аргентинец в сезоне 2013/2014 выигрывал с «Расингом» чемпионат Аргентины, а в сезоне 2021/2022 побеждал с «Атласом» в мексиканских Апертуре и Клаусуре.

Ранее фанаты «Вальядолида» организовали протест против Роналдо.