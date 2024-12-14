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«Вальядолид» Роналдо возглавил тренер, выигрывавший чемпионат Аргентины

сегодня, 17:00

Диего Кокка стал новым главным тренером «Вальядолида». Контракт рассчитан до конца сезона. Напомним, после семнадцати туров «Вальядолид», президентом которого является Роналдо, занимает девятнадцатую строчку (зона вылета) в турнирной таблице Ла Лиги.

«Вальядолид» Роналдо возглавил тренер, выигрывавший чемпионат Аргентины

Кокка тренировал следующие команды: «Комисион де Активидадес Инфантилес», «Годой Круз», «Сантос Лагуна», «Уракан», «Дефенса», «Расинг» (Авельянеда), «Милльонариос», «Тихуана», «Росарио Централь», «Атлас», «Тигрес УАНЛ», сборная Мексики. 52-летний аргентинец в сезоне 2013/2014 выигрывал с «Расингом» чемпионат Аргентины, а в сезоне 2021/2022 побеждал с «Атласом» в мексиканских Апертуре и Клаусуре.

Ранее фанаты «Вальядолида» организовали протест против Роналдо.

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:53
...тогда спасёт Вальядолид только В А Л И Д О Л....!!!
8zvk5m72jhj2
8zvk5m72jhj2
сегодня в 18:17
Назначение Диего Кокки на пост главного тренера "Вальядолида" выглядит логичным шагом со стороны руководства клуба, учитывая непростое положение команды в турнирной таблице. Клуб находится в зоне вылета, и новому тренеру предстоит серьезная работа по стабилизации ситуации и улучшению результатов. У Кокки есть опыт работы в испанском футболе, что может сыграть важную роль в адаптации к команде и лиге. Остается надеяться, что он сможет быстро наладить игру и вывести команду из кризиса.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:00
рискованное решение Роналдо))
тренер без опыта работы в европейском футболе спасать вальядолид от вылета.
jkrs2pv45w3f
jkrs2pv45w3f
сегодня в 17:18
Вальядолид надо вытаскивать из валидольного состояния
Гость
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