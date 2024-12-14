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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Президент «Торпедо» объявил об уходе из клуба

сегодня, 17:18

Александр Волнушкин на своей странице в социальной сети сообщил о том, что покидает должность президента московского «Торпедо».

Дорогие болельщики «Торпедо»!

Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил своё столетие.

За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам.

Нами была проведена качественная селекция и создана позитивная атмосфера в командной раздевалке, которая, бесспорно, способствовала достижению высоких спортивных результатов на футбольном поле.

К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров Первой Лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия «чёрно-белых» в турнире составляет уже 26 матчей!

Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга.

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Все комментарии
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 20:26
...с языка снял ! Во первых полтийника ещё нет,работай да работай!
Во вторых "Торпедо" одна из немногих команд, котороя относится к
периоду возраждения и нуждается в мощном аппаратном кулаке,в поддержке всяческой! В третьих только какая то местная мафия или состояние здоровья,непонятки...?!?!?! Больше информации,плиз! На юморе закончу, Волнушкин - не гони волну!!!
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 20:07
)...
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:27
Со стороны парламента?
Вещий
Вещий
сегодня в 18:15
Вот бывает непонятка, так эта одна из самых непонятных...
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Импичмент)...
112910415
112910415
сегодня в 17:49
и что тогда случилось ?!
b9ncgvb9vtrb
b9ncgvb9vtrb
сегодня в 17:35
Если всё так хорошо, то просто так президенты не уходят.
drug01
drug01
сегодня в 17:35
Может все будет еще лучше...
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