Президент «Торпедо» объявил об уходе из клуба

Александр Волнушкин на своей странице в социальной сети сообщил о том, что покидает должность президента московского «Торпедо».
Дорогие болельщики «Торпедо»!
Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил своё столетие.
За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам.
Нами была проведена качественная селекция и создана позитивная атмосфера в командной раздевалке, которая, бесспорно, способствовала достижению высоких спортивных результатов на футбольном поле.
К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров Первой Лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия «чёрно-белых» в турнире составляет уже 26 матчей!
Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга.
Во вторых "Торпедо" одна из немногих команд, котороя относится к
периоду возраждения и нуждается в мощном аппаратном кулаке,в поддержке всяческой! В третьих только какая то местная мафия или состояние здоровья,непонятки...?!?!?! Больше информации,плиз! На юморе закончу, Волнушкин - не гони волну!!!
Во вторых "Торпедо" одна из немногих команд, котороя относится к
периоду возраждения и нуждается в мощном аппаратном кулаке,в поддержке всяческой! В третьих только какая то местная мафия или состояние здоровья,непонятки...?!?!?! Больше информации,плиз! На юморе закончу, Волнушкин - не гони волну!!!