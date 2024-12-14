Президент «Торпедо» объявил об уходе из клуба

на своей странице в социальной сети сообщил о том, что покидает должность президента московского «Торпедо».

Дорогие болельщики «Торпедо»!

Завершается срок моих полномочий на посту президента великого клуба, который в 2024-м отметил своё столетие.

За этот год нам совместно с коллективом менеджеров клуба, тренерским штабом во главе с Олегом Георгиевичем Кононовым и, конечно же, с Леонидом Давыдовичем Соболевым удалось многого достичь: ключевое — мы смогли оптимизировать многие внутренние процессы, сопровождавшие переход клуба от старых к новым собственникам.

Нами была проведена качественная селекция и создана позитивная атмосфера в командной раздевалке, которая, бесспорно, способствовала достижению высоких спортивных результатов на футбольном поле.

К зимнему перерыву «Торпедо» подошло в двойке лидеров Первой Лиги: команда не потерпела ни единого поражения, а всего беспроигрышная серия «чёрно-белых» в турнире составляет уже 26 матчей!

Я покидаю клуб со спокойной душой и чувством выполненного долга.