СМИ сообщили о положительной допинг-пробе полузащитника «Челси» Мудрика

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сегодня, 09:39

По информации источника, полузащитник «Челси» и сборной Украины сдал положительный допинг тест.

В пробе «А» игрока было обнаружено запрещённое вещество. Допинг-пробу взяли у хавбека в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также вскрыта проба «B».