СМИ сообщили о положительной допинг-пробе полузащитника «Челси» Мудрика

По информации источника, полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг тест.
В пробе «А» игрока было обнаружено запрещённое вещество. Допинг-пробу взяли у хавбека в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также вскрыта проба «B».
Но за Мудрика, мне лично обидно. Способный футболист, молодой, и вдруг, такой инцидент отвратительный. С одной стороны, его понять можно: карьера в Челси незадалась, игровой практики нет, депрессняк очевидный, вот, парень и подсел на эту мерзость.
Я, как и прежде за него переживаю и буду следить за ходом всей этой беды, но оправдания ему нет, несмотря на все его неприятности, чисто футбольные.
Сейчас, больше всех радуются фаны киевского Динамо. Оно и понятно, ведь Мудрик- в прошлом футболист ненавистного им Шахтера...
Но за Мудрика, мне лично обидно. Способный футболист, молодой, и вдруг, такой инцидент отвратительный. С одной стороны, его понять можно: карьера в Челси незадалась, игровой практики нет, депрессняк очевидный, вот, парень и подсел на эту мерзость.
Я, как и прежде за него переживаю и буду следить за ходом всей этой беды, но оправдания ему нет, несмотря на все его неприятности, чисто футбольные.
Сейчас, больше всех радуются фаны киевского Динамо. Оно и понятно, ведь Мудрик- в прошлом футболист ненавистного им Шахтера...
В том, что он не уровень Челси? Или в том, что употребляет непонятно что?
В том, что он не уровень Челси? Или в том, что употребляет непонятно что?
Но очень жаль его. Не везет ему в Челси.
Но очень жаль его. Не везет ему в Челси.
История конечно омерзительная и малоприятная. Не думаю, что простят, если, только, в защиту его- как украинца.))) Единственная надежда на то, что в лекарственных препаратах, иногда находят некоторые наркотические вещества... Но даже, если так- история уже сама по себе нехорошая. Вот уж не думал, что он такой недалекий.
История конечно омерзительная и малоприятная. Не думаю, что простят, если, только, в защиту его- как украинца.))) Единственная надежда на то, что в лекарственных препаратах, иногда находят некоторые наркотические вещества... Но даже, если так- история уже сама по себе нехорошая. Вот уж не думал, что он такой недалекий.
Может получить 4 года дисквалификации.
Может получить 4 года дисквалификации.