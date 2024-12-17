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СМИ сообщили о положительной допинг-пробе полузащитника «Челси» Мудрика

сегодня, 09:39

По информации источника, полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг тест.

В пробе «А» игрока было обнаружено запрещённое вещество. Допинг-пробу взяли у хавбека в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет также вскрыта проба «B».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:01
время расставит. пока все неясно. вот получит дискву, тогда жаль.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:00
ну да)) переМудрился мареска с мудриком за матчи лиги конференций
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Дело в том, что в украинском футболе- это не редкость. Вратарь сборной Украины, в прошлом, Рыбка, тоже попался на подобных вещах и еще, кто-то из украинцев...

Но за Мудрика, мне лично обидно. Способный футболист, молодой, и вдруг, такой инцидент отвратительный. С одной стороны, его понять можно: карьера в Челси незадалась, игровой практики нет, депрессняк очевидный, вот, парень и подсел на эту мерзость.

Я, как и прежде за него переживаю и буду следить за ходом всей этой беды, но оправдания ему нет, несмотря на все его неприятности, чисто футбольные.

Сейчас, больше всех радуются фаны киевского Динамо. Оно и понятно, ведь Мудрик- в прошлом футболист ненавистного им Шахтера...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cxeb2tg2a8a8 (раскрыть)
сегодня в 11:53
Конечно это нехорошо. Но наркотик и допинг - это совсем разные вещи.
sihafazatron
sihafazatron ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 11:45
Не везёт? В чем именно невезение?
В том, что он не уровень Челси? Или в том, что употребляет непонятно что?
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 11:44
На фото Мареска угощает Мудрика?)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:27
Приветствую! Я и имел в виду, что простят по нац. признаку. Кому то можно, а кому то нет. Достаточно вспомнить сколько астматиков бегает в биатлоне)))
azkan
azkan
сегодня в 11:26
Пусть вскроют вторую пробу, потом станет более менее известно.
Но очень жаль его. Не везет ему в Челси.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:04
Лохол попал... И так лавку шлифовал, а сейчас контракт расторгнут...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:52
кадр из сериала Во все тяжкие
stq2fgkg23pg
stq2fgkg23pg
сегодня в 10:39
Попал Мудрик на горячем
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:25
Добрый день!!!

История конечно омерзительная и малоприятная. Не думаю, что простят, если, только, в защиту его- как украинца.))) Единственная надежда на то, что в лекарственных препаратах, иногда находят некоторые наркотические вещества... Но даже, если так- история уже сама по себе нехорошая. Вот уж не думал, что он такой недалекий.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:11
Смешно то, что даже с допингом он нулевой и не проходит в основу 😁
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:07
Ну его простят Это модно сейчас
Capral
Capral
сегодня в 09:55, ред.
Если это правда- то он типичный балбес и мне за него стыдно. Ну посмотрим, что дальше будет, хотя, это конечно неприятно.

Может получить 4 года дисквалификации.
cxeb2tg2a8a8
cxeb2tg2a8a8
сегодня в 09:54
Взяли на свою голову никчёмного наркошу
Гость
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