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От двух до 10 футболистов сборной России пройдут тестирование РУСАДА

вчера, 18:59

Глава пресс‑службы сборной России Роман Гутцайт рассказал источнику, что несколько футболистов национальной команды пройдут тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после открытой тренировки.

Да, приехали люди, запросили игроков после тренировки. Кого — пока неизвестно, это никогда не говорят. На тестировании будет от двух до 10 игроков. В этом нет ничего страшного, это обычная история. Если бы был матч, они тоже могли бы приехать. То, что писали, что тренировка будет отложена из‑за этого, — неправда. Вот, она идёт.

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Источник: matchtv.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 20:58
"Театр абсурда" - зато все при деле !
Вещий
Вещий
вчера в 19:33
Фингня ...еще и на постном масле...
Гость
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