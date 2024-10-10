От двух до 10 футболистов сборной России пройдут тестирование РУСАДА

Глава пресс‑службы сборной России Роман Гутцайт рассказал источнику, что несколько футболистов национальной команды пройдут тестирование Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) после открытой тренировки.

Да, приехали люди, запросили игроков после тренировки. Кого — пока неизвестно, это никогда не говорят. На тестировании будет от двух до 10 игроков. В этом нет ничего страшного, это обычная история. Если бы был матч, они тоже могли бы приехать. То, что писали, что тренировка будет отложена из‑за этого, — неправда. Вот, она идёт.