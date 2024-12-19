Трансферные нужды. Ждём от лидеров АПЛ сдержанного января

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19 декабря 2024, 08:58

Сильнейшие клубы Англии будут занимать выжидательную позицию.

Зимнее трансферное окно уже близко, и нужно понимать расклады: какие позиции нуждаются в усилении, кто может покинуть клубы, кто входит в сферу интересов, а каким командам вообще плевать на этот период дозаявок. Давайте изучим перспективы январского окна для лидеров чемпионата Англии – там всегда особое веселье.

«Ливерпуль»

Летом «красные» отказались от крупных трат, как выяснилось, сделали это не зря. У них еще большое пространство для маневра с точки зрения доступного бюджета. Но захочет ли «Ливерпуль» этим пространством пользоваться? Есть сомнения, ведь команда лидирует в АПЛ . Если присматриваться, то в усилении нуждаются все же два амплуа: опорный полузащитник и левый защитник.

Прошлым летом «красные» очень боролись за Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», предлагая 52 миллиона фунтов стерлингов. Но игрок остался в Сан-Себастьяне. И теперь многие поклонники «Ливерпуля» считают это даже благом, ведь по-новому раскрылся Райан Гравенберх, которому Арне Слот дал шанс в роли опорника. Впрочем, если «красные» захотят разгрузить или освободить голландца для более креативных задач, то укрепить эту зону новичком можно.

Необходимо углубить состав и в зоне левого защитника, где у Энди Робертсона возникли проблемы. Он остается высококлассным исполнителем, но нужна страховка. Так что поиски идут. В зоне интересов – Милош Керкеж из «Борнмута» и Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона».

Если же говорить об уходах, то они маловероятны, поскольку команда имеет отличные шансы на чемпионство. Разве что упорные слухи об интересе «Реала» к Тренту Александеру-Арнольду могут создавать дискомфорт. Его контракт истекает следующим летом. Как и у Мохамеда Салаха с Вирджилом ван Дейком. Кажется, вопрос их продления – главная головная боль, касающаяся состава.

«Челси»

Достаточно неожиданно «синие», на которых после прихода «безлимитных» денег Тодда Боэли без боли смотреть было сложно, стали главными преследователями «Ливерпуля». Под руководством Энцо Марески структура команды и ее игра обрели слаженные черты. Поэтому «Челси», наверное, стоит спокойно провести январское окно, поскольку сейчас важна уже стабильность, а не поиск очередной пачки звезд или молодых талантов разной сомнительности.

При этом вряд ли «Челси» удержится от «сканирования» рынка на предмет потенциальных новичков. Например, не угас интерес к нападающему Виктору Осимхену, несмотря на убедительную первую часть сезона в исполнении Николаса Джексона. В центр обороны присматривают перспективного Томаса Араухо из «Бенфики», но на 22-летнего игрока претендует и ПСЖ . Есть вопросы к вратарской линии.

А вот продажами «Челси» вполне может заняться в рамках чистки и фильтрации перенасыщенного состава. В немилость Марески попал левый защитник Бен Чилуэлл – он главный кандидат на уход. Также клуб может расстаться с полузащитниками Кэрни Чуквуемекой и Чезаре Казадеи. Стоит ожидать какого-то движения в сторону выхода и со стороны Дейвида Вашингтона с Лукасом Бергстремом. Зато болельщикам не стоит опасаться, что контракты ведущих игроков закончатся. «Челси» подписывал соглашения на много лет вперед.

«Арсенал»

«Канониры» не планировали никаких крупных трат в январе. Они будут занимать выжидательную позицию на случай, если подвернется интересный вариант или если случится какая-то потеря в составе. С этой точки зрения подтолкнуть к активности могут травмы среди защитников. Но если мы говорим о более длительной перспективе, то «Арсеналу» требуется больше креатива в атаке. Некоторые болельщики уже возмущены большой зависимостью результатов от исполнения стандартов. Как будто это обедняет вариативность, хотя в гениальности этим угловым не откажешь.

Поэтому «Арсенал» присматривается к Беньямину Шешко из «Лейпцига», и клуб вроде как готов отпустить за хорошие деньги 21-летнего форварда. Также есть внимание к Александру Исаку из «Ньюкасла» и Виктору Дьёкерешу из «Спортинга». Но это все варианты не для зимнего окна, пожалуй. За них придется серьезно сражаться.

Возможно, «канониры» захотят укрепить среднюю линию, если будет принято какое-то решение о судьбе Томаса Партея и Жоржиньо, чьи контракты истекают в конце сезона. Что касается вариантов «на выход», то расстаться сейчас «Арсенал» готов с крайними защитниками Кираном Тирни и Александром Зинченко. Были слухи и про уход Габриэла Жезуса с Якубом Кивиором, однако «канонирам» эти игроки нужны под ротацию как минимум. Для топового клуба, борющегося за призы во всех турнирах, они создают необходимую глубину.

«Манчестер Сити»

С одной стороны «горожане» находятся под давлением финансового фэйр-плей, а с другой – в этом году они неплохо поработали на продажах, и выручка достигла рекордных 715 миллионов фунтов, а прибыль – 73,8 миллиона. Так что кое-какие траты клуб себе позволить может. Но кто ему нужен в первую очередь?

Кажется очевидной проблема в опорной зоне. Родри вылетел до конца сезона, Матео Ковачич тоже травмируется и имеет нестабильную форму. Не готов оптимально и Илкай Гюндоган. Так что крепкий центральный полузащитник очень нужен. «Сити» интересовался Бруну Гимарайнсом из «Ньюкасла», однако «сороки» за него просили 100 миллионов фунтов, что охлаждает пыл претендентов. Также в списке интересов назывался уже упомянутый в контексте «Ливерпуля» Субименди и пара из «Кристал Пэлас»: Эберечи Эзе и Адам Уортон.