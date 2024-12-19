ФИФА выплатит семи российским футболистам 128 тыс. долларов

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сегодня, 17:48

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов сообщил, что ФИФА одобрила выплату 128 тысяч долларов семи российским футболистам, пострадавшим от банкротства своих команд.

Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций.

В это число попали бывшие игроки, в том числе таких клубов, как «Анжи» и «Тамбов». Команды после ликвидации не смогли исполнить свои финансовые обязательства перед футболистами.