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ФИФА выплатит семи российским футболистам 128 тыс. долларов

сегодня, 17:48

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, что ФИФА одобрила выплату 128 тысяч долларов семи российским футболистам, пострадавшим от банкротства своих команд.

Эти средства станут значимой помощью для тех, кто долгое время ждал справедливого решения. ОПСФ продолжит защищать права профессионалов и добиваться для них положенных компенсаций.

В это число попали бывшие игроки, в том числе таких клубов, как «Анжи» и «Тамбов». Команды после ликвидации не смогли исполнить свои финансовые обязательства перед футболистами.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:46
Лайк за "Неподдающихся".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:45
С этой минуты прошу пользователей, коих на моей памяти было немало, перестать бросать камни по любому поводу в адрес этой организации.
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 18:12
...тринадцатая Бро,конец года,ну ты что забыл?!?!?!
Вещий
Вещий
сегодня в 18:00
Непонятно, а с чего такая щедрость от ФИФА....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:58
Мелочи для футболистов, но приятно....
Гость
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