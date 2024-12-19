«Барселона» может потерять € 1,5 млн из-за футболок несогласованных с Nike

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вчера, 22:32

В первой половине года, до согласования сделки с Nike, «Барселона» рассматривала варианты сотрудничества с другими брендами и даже изучала возможность выпуска игровой формы своими силами.

Утверждается, что каталонцы произвели примерно 150 000 футболок, каждая из которых обошлась им приблизительно в 10 евро. Теперь же «блауграна» не знает, что с ними делать.

Проблема заключается в том, что для реализации запасов (в том числе бесплатной выдачи болельщикам) «Барселоне» требуется разрешение Nike. В связи с этим 1,5 миллиона евро, потраченные на производство футболок, могут попросту остаться без компенсации.