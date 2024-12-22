«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм», в матче девять голов

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сегодня, 21:24

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в 17-м туре АПЛ (3:6).

Луис Диас вывел гостей вперед на 23-й минуте, Алексис МакАллистер на 36-й удвоил преимущество команды. На 41-й Джеймс Мэддисон отыграл один из мячей, Доминик Собослаи на 45+1-й увеличил разрыв в счете. После этого у гостей Мохамед Салах отметился на 54-й и 61-й. У лондонцев отличились Деян Кулусевски на 72-й и Доминик Соланке на 83-й. Диас на 85-й оформил дубль.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 11-м месте (23 пункта), «Ливерпуль» лидирует (39 очков).

В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.