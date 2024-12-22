«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм», в матче девять голов

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в 17-м туре АПЛ (3:6).
Луис Диас вывел гостей вперед на 23-й минуте, Алексис МакАллистер на 36-й удвоил преимущество команды. На 41-й Джеймс Мэддисон отыграл один из мячей, Доминик Собослаи на 45+1-й увеличил разрыв в счете. После этого у гостей Мохамед Салах отметился на 54-й и 61-й. У лондонцев отличились Деян Кулусевски на 72-й и Доминик Соланке на 83-й. Диас на 85-й оформил дубль.
После этой игры «Тоттенхэм» идет на 11-м месте (23 пункта), «Ливерпуль» лидирует (39 очков).
В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.
А Постекоглу, после недавней игры с МЮ, сказал: "Меня не интересует стратегия футбола, для меня- главное его красота"!
Ну что же, оба высказывания имеют смысл, Слот порадовал своих поклонников яркой игрой на ст.ТХ, а Постекоглу получил яркий футбол от соперника. Если по игре, то это дворовая перестрелка, ничего общего не имеющая с солидным английским футболом. Ну не имеет права, лучшая лига мира играть в такой безответственный футбол.
ТХ, с его дырявой обороной, совсем не держит линию офсайда, защита поднимается высоко, оборонцы постоянно теряют позицию и соперника. У Ливерпуля, тоже не сказать, что всё в порядке, после такого пацанского футбола. Всё таки логика футбольная должна присутствовать, и нельзя превращать футбол в тенис, несолидно. По игре, есть вопросы к вратарям, особенно к киперу ТХ, который как вкопанный стоит на ленточке и не читает примитивный навес или заброс...
Вобщем и целом, не сказать, что обе команды провели очень качественный матч. Достаточно ошибок, как у одних, так и у других. Салах конечно молодец, не стареет душой ветеран!!! Ливерпуль с победой!!! Но вопросы по игре- имеются...
А Постекоглу, после недавней игры с МЮ, сказал: "Меня не интересует стратегия футбола, для меня- главное его красота"!
Ну что же, оба высказывания имеют смысл, Слот порадовал своих поклонников яркой игрой на ст.ТХ, а Постекоглу получил яркий футбол от соперника. Если по игре, то это дворовая перестрелка, ничего общего не имеющая с солидным английским футболом. Ну не имеет права, лучшая лига мира играть в такой безответственный футбол.
ТХ, с его дырявой обороной, совсем не держит линию офсайда, защита поднимается высоко, оборонцы постоянно теряют позицию и соперника. У Ливерпуля, тоже не сказать, что всё в порядке, после такого пацанского футбола. Всё таки логика футбольная должна присутствовать, и нельзя превращать футбол в тенис, несолидно. По игре, есть вопросы к вратарям, особенно к киперу ТХ, который как вкопанный стоит на ленточке и не читает примитивный навес или заброс...
Вобщем и целом, не сказать, что обе команды провели очень качественный матч. Достаточно ошибок, как у одних, так и у других. Салах конечно молодец, не стареет душой ветеран!!! Ливерпуль с победой!!! Но вопросы по игре- имеются...
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Пока их будут противопоставлять, Мареска может под шумок удивить всех, на втором месте идет и банка у него на 350 составов, так что не сбрасываем со счетов!)
Пока их будут противопоставлять, Мареска может под шумок удивить всех, на втором месте идет и банка у него на 350 составов, так что не сбрасываем со счетов!)