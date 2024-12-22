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«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм», в матче девять голов

сегодня, 21:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 6Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» в 17-м туре АПЛ (3:6).

Луис Диас вывел гостей вперед на 23-й минуте, Алексис МакАллистер на 36-й удвоил преимущество команды. На 41-й Джеймс Мэддисон отыграл один из мячей, Доминик Собослаи на 45+1-й увеличил разрыв в счете. После этого у гостей Мохамед Салах отметился на 54-й и 61-й. У лондонцев отличились Деян Кулусевски на 72-й и Доминик Соланке на 83-й. Диас на 85-й оформил дубль.

После этой игры «Тоттенхэм» идет на 11-м месте (23 пункта), «Ливерпуль» лидирует (39 очков).

В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:04
Ну нахватал Тоттенхэм - это точно уж !!!
drug01
drug01
сегодня в 22:55
Лидер набирает важные очки!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:49
Гейм, СЕТ, матч - Салах.. 👏
SHEARER
SHEARER
сегодня в 22:44
На классе!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 22:29
Ну будем посмотреть как говорится))))
Я ставлю на арсенал 22 рубля и пирожок с картошкой!!))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:52
Артета поскользнется обязательно, не верю в его победу, мне кажется, он насытился "доминаторством" у руля, а результаты прошлого сезона - его максимум. Ставлю на Слота, до конца будет бороться за яркий дебют в Англии, вопрос престижа.
Пока их будут противопоставлять, Мареска может под шумок удивить всех, на втором месте идет и банка у него на 350 составов, так что не сбрасываем со счетов!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:46
игроки решили устроить голопад,за что им спасибо. Но Ливерпуль играл в кошки мышки,только Шпоры соократили отставание в счёте, через пару минут, всё вернулось на свои круги.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:46
Да ливер прет отлично, но мне кажется пушкари заберут АПЛ в этом сезоне. Еще летом, до начала сезона, писал об этом)) Хотя там у "суперкомпьютера" фаворит был мс)) но я сразу сказал, что нет. Хотя еще травм не было
Futurista
Futurista
сегодня в 21:46
Неплохо так шпор пришпорили)...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:39
Болельщиков Ливерпуля с более чем уверенной победой их любимцев в гостях у Тоттенхэма. Луис Диас на пару с неувядающим Салахом начал эту перестрелку, он же её и закончил. "Петухи" тоже молодцы, отстреливаясь сопротивлялись, как могли и не даром лидируют по меткости в АПЛ, но на сегодня Ливерпуль на голову сильнее всех и не даром отрывается от преследователей в турнирной таблице.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:38
ой мляяя....как же я не смотрел этот матч??
Ливерных с победой! Красота))
Capral
Capral
сегодня в 21:38
Как-то, А.Слот сказал: "Иметь абонимант на стадион ТХ- это уже привелегия"!
А Постекоглу, после недавней игры с МЮ, сказал: "Меня не интересует стратегия футбола, для меня- главное его красота"!
Ну что же, оба высказывания имеют смысл, Слот порадовал своих поклонников яркой игрой на ст.ТХ, а Постекоглу получил яркий футбол от соперника. Если по игре, то это дворовая перестрелка, ничего общего не имеющая с солидным английским футболом. Ну не имеет права, лучшая лига мира играть в такой безответственный футбол.

ТХ, с его дырявой обороной, совсем не держит линию офсайда, защита поднимается высоко, оборонцы постоянно теряют позицию и соперника. У Ливерпуля, тоже не сказать, что всё в порядке, после такого пацанского футбола. Всё таки логика футбольная должна присутствовать, и нельзя превращать футбол в тенис, несолидно. По игре, есть вопросы к вратарям, особенно к киперу ТХ, который как вкопанный стоит на ленточке и не читает примитивный навес или заброс...

Вобщем и целом, не сказать, что обе команды провели очень качественный матч. Достаточно ошибок, как у одних, так и у других. Салах конечно молодец, не стареет душой ветеран!!! Ливерпуль с победой!!! Но вопросы по игре- имеются...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ hbzv85whdbgk (раскрыть)
сегодня в 21:35
это давно команда Арне Слота.
от клопповского футбола мало что осталось. кроме игроков, конечно)
но команда играет так как хочет гл.тр. Арне Слот.
если при Клоппе был прессинг прессинг и еще раз прессинг, чтоб отобрать мяч и доставит его в воротам соперников, то сегодня Арне требует одно - провоцировать соперника идти на агрессивный прессинг, так выманивая переднюю группу соперника на себя и запуская мяч в освободившие зоны.
прагматично результативно эффективно.
allemz
allemz
сегодня в 21:33
Ждем очередное вью от Постек Оглы, как тяжело быть тренером шпор))

У ливерных и проблем нет с составом, и команда от этого в шикарной форме, и тренер умело багажом Клоппа пользуется. В общем, претенденты номер один на чемпионство.
С победой!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:31
с победой, Ливерпуль!!!
ну а ТТХ просто всадники без головы, с ними главное забить больше чем они смогут, вот просто.
однако и Ливерпуль много пропускает.
lk_483777
lk_483777 ответ hbzv85whdbgk (раскрыть)
сегодня в 21:31
Клоппа? Вы не ошиблись?)
hbzv85whdbgk
hbzv85whdbgk
сегодня в 21:29, ред.
Этот матч показал, что "Ливерпуль" все еще способен удивлять! Несмотря на плотный календарь, команда продемонстрировала невероятную результативность и волю к победе. Похоже, борьба за чемпионство только начинается!
azkan
azkan
сегодня в 21:29
По настоящему чемпионская игра от Ливерпуля! Салах самый лучший игрок!
Сделал покер по результативности. Два гола и две голевых! Супер игрок!
Но и шпоры не сдались, но очень уж быстро прилетала ответка. Соланке по моему самый лучший среди них.
YNWA
YNWA
сегодня в 21:26
Теннисный счёт. С победой красные!
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