«Реал» переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги

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сегодня, 20:13

«Реал» выиграл у «Севильи» в 18-м туре Ла Лиги (4:2).

Килиан Мбаппе вывел «сливочных» вперед на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 20-й удвоил преимущество команды, Родриго Силва на 34-й забил третий мяч коллектива. Исаак Ромеро на 35-й отыграл один из мячей, Браим Диас на 53-й отметился четвертым голом клуба из Мадрида, а на 86-й забил Доди Люкебакио.

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (40 очков), «Севилья» находится на 12-й строчке (22 пункта).

В другой встрече «Атлетико» переиграл «Барселону».