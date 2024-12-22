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«Реал» переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги

сегодня, 20:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» выиграл у «Севильи» в 18-м туре Ла Лиги (4:2).

Килиан Мбаппе вывел «сливочных» вперед на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 20-й удвоил преимущество команды, Родриго Силва на 34-й забил третий мяч коллектива. Исаак Ромеро на 35-й отыграл один из мячей, Браим Диас на 53-й отметился четвертым голом клуба из Мадрида, а на 86-й забил Доди Люкебакио.

После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (40 очков), «Севилья» находится на 12-й строчке (22 пункта).

В другой встрече «Атлетико» переиграл «Барселону».

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ rmrmrml (раскрыть)
сегодня в 23:24
Да этим сливочным Месси в 19 лет хет-трики забивал. Вини забил мёртвой Барселоне. Какие тут вообще сравнения? Моя правда она больно бьёт по самолюбию многих, от того и нападки!
Смотрю! Пишу факты!
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 23:21
Это касается любого амбициозного клуба.
Почему думаешь, что Реал исключение?
Они могут угодить в 30ти летнюю яму без побед, как раньше. Аккуратнее!!!
rmrmrml
rmrmrml ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 23:17
особенно когда Реал в ударе, то тот же Вини хет трики кладет барсе!!!
ты хлопчик сначала смотри футбол, а потом пиши, а не пиши что думаешь, если ты конечно умеешь думать, и рассуждай логично!!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 23:13, ред.
Ты имеешь ввиду плей-офф лч
Ну мы в курсе как Барса играет в плей-офф лиги чемпионов
Думаю напоминать не обязательно
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 23:11
Сезон покажет кому больше повезёт. Идеальных не вижу.
Анчи не скажет, что у него проблемы с игрой и составом, он доволен. Флик тоже не скажет, что у него проблемы с игрой и составом, он доволен, по крайней мере в своих речах они оба довольны.
Если в Ла Лиге можно исправлять ошибки и бороться до последнего тура, то ключевым будет игра в ЛЧ.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 23:05
Что-то вы рано ушли на новый год)
Не знаю как остальные, но я заметил спад в игре у многих французских игроков после финала ЧМ, то же самое и аргентинские.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 23:05, ред.
А я разве сказал что Реал идеален?
Конечно же нет, особенно в защите
Но я вижу перспективу, сегодня играли быстрее и слаженней, Мбаппе начал бегать и открываться
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 23:02
"сдулась Барселона", или этого хотят сливочные?) глядя на Реал и Атлетико можно сказать, что они нашли свою игру?
Анчи пока так и не видел первое место в этом году, а до конца сезона может не выжать. Или до сих пор думаешь, что у меня бревно в глазу?)
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 22:50
Не понимаешь?
Если бы Барселона была на первом месте и показывала игру как в октябре то, базара нет, я бы слова не сказал
А сегодня Барса третья и имеет 4 поражения в последних 7 матчах
Барселона просто сдулась
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 22:50
Зрелищный для будничного матч, спасибо командам

У Реала все предсказуемо. Либо в первом тайме пешком, либо во втором. На кой столько матчей, если команды вот так планируют неизбежные перегрузки..

На Тчуамени в центре обороны больно смотреть. И надоело. В чем идея - известно только Анчи. В каждом матче привозит. Нервничает. Не может демонстрировать свой главный навык - жестко ломать атаки. Оно и понятно, велик шанс красную получить.
В общем, против полуживой Севильи отхватить два гола, оба из зоны Тчуамени - такое себе.

Как же хорош Камавинга на позиции ЛЗ. Это первый матч в сезоне в защите, и уже хочется попросить Менди и Франа уступить эту позицию. И в атаку бегает со смыслом, и отбирает. В полузащите не производит столь яркое впечатление.

Респект за матч Джуду, Васкесу и Мбаппе. Сделали игру.
Всех с наступающим и до встречи в новом году )
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:47
Каким боком тут пословица? Я всегда говорю факты, а не выдуманные истории.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 22:40
Ну вот видишь,ты и сам всё понимаешь,а за Реал говоришь
Это как в арабской пословице про бревно и соринку
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 22:37
Барселона очень и очень далека от своей игры, и всё равно до вчерашнего дня были на первом. Но этот сезон без боя никто не заберёт, будет очень трудно.
Ощущение, что им воздуха не хватает, играют временно на другом стадионе, есть финансовые трудности, это все влияет, в основном выезжают на малышне из Ла Масии.
shur
shur
сегодня в 22:37
...когда Вальвердо забивает, причём со всей мощи,красиво,
прицельно, как стрелой из лука,понимаешь, что Реал в
очередной раз свечу во имя красоты футбола поставил!!!
Хала Мадрид!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 22:35
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga_05 (раскрыть)
    сегодня в 22:29, ред.
    А Барселона прям игрой впечатляет!
    Три подряд поражения дома,это конечно "уровень"
    Agamaga_05
    Agamaga_05 ответ rmrmrml (раскрыть)
    сегодня в 22:08
    Конечно, когда Барселона в ударе, у реала мало шансов на очки.
    Agamaga_05
    Agamaga_05
    сегодня в 22:05
    Севилья откровенно слабая команда, а вратарь вообще полный бублик. Залетает любой удар.
    С ними играть легче было, чем с Леганесом. В принципе и со сливочными играть было легче Барселоне.
    Но Реал не впечатляет игрой. Брака много. Бапе в простых ситуациях ошибается много. В важных играх снова в него полетят помидоры.
    sc8rq6w9yejh
    sc8rq6w9yejh
    сегодня в 21:31
    Мбаппе и компания снова показали класс! 'Реал' уверенно справляется с трудностями и продолжает борьбу за вершину Ла Лиги. Кажется, этот сезон обещает быть очень интересным!
    rmrmrml
    rmrmrml ответ eleven LC (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 21:06
    ну ты и загнул конечно!! какие 13 очков? в октябре после поражения Реала было 6, ну после 12 тура 9 очков было, когда Реал пропускал игру с валей!!
    rmrmrml
    rmrmrml ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 21:05
    и это было бы шикарно!!!
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 21:02
    Результат был ожидаем. А по голевым результатам даже превзошёл. Реал, как и Атлетико, обошёл Барсу имея ещё игру в запасе. Если Барселона продолжит в том же духе, то и Атлетик с Мальоркой её обойдут.)
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 20:58
    «Севилья» попрощалась с игровой карьерой Наваса. «Реал» приблизился к прайму Мбаппе.... Кому-то грустно, кому-то радостно. Это футбол.
    ABir
    ABir
    сегодня в 20:45
    Уверенно сливочные на классе дома победили не плохо игравшую Севилью. Мбаппе набирает кондиции и становится заметным в атаке Реала.
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:40
    Уверенная игра Реала, Поздравляем!
    Шишанутый
    Шишанутый ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 20:38
    Конечно нет. Они сдуются на дистанции.
    Маг_тм
    Маг_тм ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 20:38
    Помочь Атлетико взять ла лигу смогут только Барса и Реал, рассчитывать на свой бездарный трусливый антифутбол - они могут только в отдельно взятой конкретной игре, но не на дистанцию.
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 20:35
    Потихоньку находит Мбапе свою игру, сейчас в первую очередь надо наладить оборону, считаю защитники Реала, это не их уровень, Рамос, Пепе, Марсело, Карвахаль, вот это были защитники. А с данными игроками в защите, в ЛЧ ловить нечего.
    rmrmrml
    rmrmrml
    сегодня в 20:35
    с Победой!!! ну так оно и должно быть!!! жаль что Реал конечно не на первом месте, ну главное что обогнали каталонское чудо!!!
    вот жаль что очки теряли много где!! да и в этом матче должны были забивать больше, а пропускать меньше!!!
    и обидно что каталашкам проиграли в октябре, ну тогда конечно Реал был плох, а барся была на высоте!!
    ну надеюсь в Суперкубке вернем им должок!!! главное не растерять победную поступь, после перерыва!!
    eleven LC
    eleven LC ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 20:31, ред.
    Тоже не веришь в Атлетико?
    Я не верю в их чемпионство
    Гость
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