«Реал» переиграл «Севилью» в матче Ла Лиги

«Реал» выиграл у «Севильи» в 18-м туре Ла Лиги (4:2).
Килиан Мбаппе вывел «сливочных» вперед на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 20-й удвоил преимущество команды, Родриго Силва на 34-й забил третий мяч коллектива. Исаак Ромеро на 35-й отыграл один из мячей, Браим Диас на 53-й отметился четвертым голом клуба из Мадрида, а на 86-й забил Доди Люкебакио.
После этой игры «Реал» идет на 2-м месте (40 очков), «Севилья» находится на 12-й строчке (22 пункта).
В другой встрече «Атлетико» переиграл «Барселону».
И это не смотря на то что Реал в ЛаЛиге пока второй и в ЛЧ проблемы, я уверен Реал будет в плей-офф!
Ещё хочу похвалить Севилью, не закрылись "автобусом" и играли в атаку, поэтому я посмотрел отличный матч
Атака Реала была шикарна, защита была конечно не очень, особенно Куртуа
И это не смотря на то что Реал в ЛаЛиге пока второй и в ЛЧ проблемы, я уверен Реал будет в плей-офф!
Ещё хочу похвалить Севилью, не закрылись "автобусом" и играли в атаку, поэтому я посмотрел отличный матч
Атака Реала была шикарна, защита была конечно не очень, особенно Куртуа
У Реала все предсказуемо. Либо в первом тайме пешком, либо во втором. На кой столько матчей, если команды вот так планируют неизбежные перегрузки..
На Тчуамени в центре обороны больно смотреть. И надоело. В чем идея - известно только Анчи. В каждом матче привозит. Нервничает. Не может демонстрировать свой главный навык - жестко ломать атаки. Оно и понятно, велик шанс красную получить.
В общем, против полуживой Севильи отхватить два гола, оба из зоны Тчуамени - такое себе.
Как же хорош Камавинга на позиции ЛЗ. Это первый матч в сезоне в защите, и уже хочется попросить Менди и Франа уступить эту позицию. И в атаку бегает со смыслом, и отбирает. В полузащите не производит столь яркое впечатление.
Респект за матч Джуду, Васкесу и Мбаппе. Сделали игру.
Всех с наступающим и до встречи в новом году )
У Реала все предсказуемо. Либо в первом тайме пешком, либо во втором. На кой столько матчей, если команды вот так планируют неизбежные перегрузки..
На Тчуамени в центре обороны больно смотреть. И надоело. В чем идея - известно только Анчи. В каждом матче привозит. Нервничает. Не может демонстрировать свой главный навык - жестко ломать атаки. Оно и понятно, велик шанс красную получить.
В общем, против полуживой Севильи отхватить два гола, оба из зоны Тчуамени - такое себе.
Как же хорош Камавинга на позиции ЛЗ. Это первый матч в сезоне в защите, и уже хочется попросить Менди и Франа уступить эту позицию. И в атаку бегает со смыслом, и отбирает. В полузащите не производит столь яркое впечатление.
Респект за матч Джуду, Васкесу и Мбаппе. Сделали игру.
Всех с наступающим и до встречи в новом году )