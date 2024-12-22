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«Борнмут» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 18:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту» в 17-м туре АПЛ (0:3).

Дин Хёйсен забил на 29-й минуте, Джастин Клюйверт реализовал пенальти на 61-й, а на 63-й отметился Антуан Семеньо.

После этой игры МЮ идет на 13-м месте (22 балла), «Борнмут» находится на 5-й позиции (28 очков).

В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 21:02
Когда в одном месяце забил двум топам АПЛ, но ты просто чилловый парень из «Борнмута»... Сначала «Тоттенхэму», теперь – «МЮ». Дин Хейсен закрепил самое мемное празднование.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:52
оооо да-да помню конечно! Фильм отличный!))))
кстати, сейчас хоть картинка загрузилась, и теперь вижу Кейджа в очках, а до этого просто был черный экран
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:44
Оружейный Барон культовое кино, лично для меня, Джаред Лето, " Мы ведь братья по оружию"
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 20:39
Ютуб у меня вообще не работает((( Но Кейджа люблю по старым фильмам его!) В названии ролика его фамилию увидел
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:27
Борнмут прямо гроза авторитетов. Сегодня он просто уничтожил Манчестер Юнайтед в их логове. Интересно, как будет оправдываться Аморим, что скажут игроки? Этому поражению нет логического объяснения. Желаю тренеру МЮ терпения!!! У него есть время исправить ситуацию.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:11
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:08, ред.
МЮ становится все легче и легче обыгрывать.
Наверное МЮ следовал такой логике при назначении Аморима, что Спортинг хорошо забивал, а МЮ Тен Хага с трудом забивал в матчах. Теперь они взяли тренера у которого команда забивала чаще и не важно что это чемпионат Португалии как и чемпионат Голландии.
Хотя МЮ был 3-м при Тен Хаге в АПЛ, а лучшим бомбардиром был Рэшфорд в МЮ. Но так как МЮ строит, им захотелось больше, нужен был форвард который будет забивать больше Рэшфорда поэтому взяли Хейлунда. В итоге разбитое корыто и потерянная форма Рэшфорда, а Хейлунд даже не смог заменить Рэшфорда. Но нет нужно усугубить ситуацию и взять Зиркзе, а маразм крепчал.
И не важно что футбол Тен Хаг это максимум 3-е место в АПЛ и провал в еврокубках, реальность которую манкунианцы отказывались принимать. Проблема в самом оборонительном футболе Тен Хага, а не в форварде.
И теперь они взяли атакующего тренера и нужно принять тот факт что МЮ вероятно будет много пропускать в матчах, больше чем при Тен Хаге.
Идеального тренера они не нашли.
МЮ пытается контролировать то что МЮ не может контролировать, создавать иллюзию построения команды, а взять просто опытного тренера который может дать результат сразу они не способны. Нужно заниматься вот этой хиромантией.
Тот Конте поднял Наполи сразу, вот это и есть опыт. Да он оборонительный тренер, но нужно принять его таким какой он есть, ведь главное он брал АПЛ и Серию А. Или МЮ хочет выиграть ЛЧ? Ну и Тен Хаг и Аморим ее не брали и Жозе и Ван Гал ее не брали с английским клубом.
Конте как один из примеров того что тренер поднимает команду сразу.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:57
Зря ушли Ван Нистероя
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 19:50
ван Нистерлой за короткое время сделал больше чем Тен Хаг и Аморим))
по игре, Борнмут имел четкий план, и зная, как уязвим МЮ при стандартов, ничего нового не придумал, бил по почкам ))) и методично разобрал МЮ.
заслуженно победил.
теперь ясно, почему вишневые выше Юнайтед в таблице.
sihafazatron
sihafazatron ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 19:46
Да все верно сказано!
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 19:42
...кто его знает......что скоро всё наладится? ! Взмах пера,коррекция
и ву а ля, совсем по другому мысль зазвучала ещё печальнее!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:42
Ещё было такое выражение от манкунианцев - зачем менять Тен Хага, ведь снова нужно строить, мысль заключалась что пусть Тен Хаг все достроит, а что Тен Хаг строил только ему самому известно.
Лучше не надо строить, а показывать результат надо сразу . Ведь Тен Хаг перестраивая команду несколько игроков отправил в другие команды, за то взял Эванса в защиту. Теперь неизвестно кого купит Аморим.
Те кто пихает таких перспективных тренеров в МЮ должны понимать что они отправляют их на верный провал. Тут коуч должен сразу показать результат с возможностью усиления состава.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:37
Весёлые ребята" 1934 год фильм. В театре она
сняла безумно натирающие туфли, а он не понимая,что происходит,видя слёзы и говорит.......За эти слёзы, Я любля тебя ещё больше!!!
4tdbtyy4t5cx
4tdbtyy4t5cx
сегодня в 19:32
Манчестер опять проиграл, кризис продолжается.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:32
Начали прогрессировать другие команды пока МЮ создаёт видимость этого. Другие не ждут кто его знает может Борнмут будет в еврокубках, а МЮ будет кормить обещаниями что скоро все наладится.
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:32
Здравствуй дорогой!
Ну скажу так, Мойес конечно так себе вариант был, да и соства уже был так себе, только Руни пытался там что то показать, далее был ЛВГ и Жозе, считаю, что эти назначения так же были изначально ошибочными, т.к их футбол уже был устаревшим! Рангник это вообще ппц, дно! По сути первую перестройку начали под ЭТХ там и деньги вкладывали нормальные, и все его "хотелки" исполняли....
ABir
ABir
сегодня в 19:29
Жестко, если не сказать жестоко дома деклассировали манкунианцев.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:28
...попал в больную точку, да пускай меня мои же
болелы по МЮ растерзают,но Я упустил момент прихода Фернандыша в команду,позже прочитал
лестные отзывы о его игре,сам глянул и пришёл
к выводу все недоработки в тактике исходят именно
от него! Работяга-да,но всего лишь и очень не уравновешанный
футболист, кого то по интереснее,по эффективнее и смелее что ли!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 19:26
Клоунада))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:23
Еще миллиард и небесно-голубым мало не покажется!)
allemz
allemz
сегодня в 19:22
Не город Манчестер с именитыми клубами, а деревня дураков.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:19
МЮ и МС как два сапога пара.
невероятно богато сделанные из крокодиловой кожи...и не пр размеру, потому больно обоим.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 19:17
😀😀
shur
shur ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 19:17
...так или иначе....!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:13
Дружище приветствую!
Да сколько уже эти перестроек у них было? Каждый год обновляют состав, а воз и нынче там....даже не знаю что уже поможет. Но хотелось бы видеть "здоровый" мю
A.S.A
A.S.A ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:12
Ну зимой и летом должны хорошенечко потрудиться на рынке и собрать игроков под игру Аморима, а тому нужен этот сезон на "обкатку", в конце концов, он же не виноват, что Бруно мажет из выгодных позиций
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 19:10
Повторение прошлогоднего результата
azkan
azkan
сегодня в 19:09
Ого! Какой результат! Честно, не ждал. Что, совсем нет игры у МЮ?
Борнмут конечно с победой!
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 19:07
...спасибо Бро за поддержку,за добрые слова,как будто в Ленком сходил с супругою,приятно посмотрел спектакль, но отнюдь не
футболище от манкунианцев, через год говоришь, хаааааа!!!
particular
particular
сегодня в 19:06
Трёху... В гостях... Хлёстко...
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