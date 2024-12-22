«Борнмут» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту» в 17-м туре АПЛ (0:3).
Дин Хёйсен забил на 29-й минуте, Джастин Клюйверт реализовал пенальти на 61-й, а на 63-й отметился Антуан Семеньо.
После этой игры МЮ идет на 13-м месте (22 балла), «Борнмут» находится на 5-й позиции (28 очков).
В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.
Ну скажу так, Мойес конечно так себе вариант был, да и соства уже был так себе, только Руни пытался там что то показать, далее был ЛВГ и Жозе, считаю, что эти назначения так же были изначально ошибочными, т.к их футбол уже был устаревшим! Рангник это вообще ппц, дно! По сути первую перестройку начали под ЭТХ там и деньги вкладывали нормальные, и все его "хотелки" исполняли....
Ну скажу так, Мойес конечно так себе вариант был, да и соства уже был так себе, только Руни пытался там что то показать, далее был ЛВГ и Жозе, считаю, что эти назначения так же были изначально ошибочными, т.к их футбол уже был устаревшим! Рангник это вообще ппц, дно! По сути первую перестройку начали под ЭТХ там и деньги вкладывали нормальные, и все его "хотелки" исполняли....
Лучше не надо строить, а показывать результат надо сразу . Ведь Тен Хаг перестраивая команду несколько игроков отправил в другие команды, за то взял Эванса в защиту. Теперь неизвестно кого купит Аморим.
Те кто пихает таких перспективных тренеров в МЮ должны понимать что они отправляют их на верный провал. Тут коуч должен сразу показать результат с возможностью усиления состава.
Лучше не надо строить, а показывать результат надо сразу . Ведь Тен Хаг перестраивая команду несколько игроков отправил в другие команды, за то взял Эванса в защиту. Теперь неизвестно кого купит Аморим.
Те кто пихает таких перспективных тренеров в МЮ должны понимать что они отправляют их на верный провал. Тут коуч должен сразу показать результат с возможностью усиления состава.
Наверное МЮ следовал такой логике при назначении Аморима, что Спортинг хорошо забивал, а МЮ Тен Хага с трудом забивал в матчах. Теперь они взяли тренера у которого команда забивала чаще и не важно что это чемпионат Португалии как и чемпионат Голландии.
Хотя МЮ был 3-м при Тен Хаге в АПЛ, а лучшим бомбардиром был Рэшфорд в МЮ. Но так как МЮ строит, им захотелось больше, нужен был форвард который будет забивать больше Рэшфорда поэтому взяли Хейлунда. В итоге разбитое корыто и потерянная форма Рэшфорда, а Хейлунд даже не смог заменить Рэшфорда. Но нет нужно усугубить ситуацию и взять Зиркзе, а маразм крепчал.
И не важно что футбол Тен Хаг это максимум 3-е место в АПЛ и провал в еврокубках, реальность которую манкунианцы отказывались принимать. Проблема в самом оборонительном футболе Тен Хага, а не в форварде.
И теперь они взяли атакующего тренера и нужно принять тот факт что МЮ вероятно будет много пропускать в матчах, больше чем при Тен Хаге.
Идеального тренера они не нашли.
МЮ пытается контролировать то что МЮ не может контролировать, создавать иллюзию построения команды, а взять просто опытного тренера который может дать результат сразу они не способны. Нужно заниматься вот этой хиромантией.
Тот Конте поднял Наполи сразу, вот это и есть опыт. Да он оборонительный тренер, но нужно принять его таким какой он есть, ведь главное он брал АПЛ и Серию А. Или МЮ хочет выиграть ЛЧ? Ну и Тен Хаг и Аморим ее не брали и Жозе и Ван Гал ее не брали с английским клубом.
Конте как один из примеров того что тренер поднимает команду сразу.
Наверное МЮ следовал такой логике при назначении Аморима, что Спортинг хорошо забивал, а МЮ Тен Хага с трудом забивал в матчах. Теперь они взяли тренера у которого команда забивала чаще и не важно что это чемпионат Португалии как и чемпионат Голландии.
Хотя МЮ был 3-м при Тен Хаге в АПЛ, а лучшим бомбардиром был Рэшфорд в МЮ. Но так как МЮ строит, им захотелось больше, нужен был форвард который будет забивать больше Рэшфорда поэтому взяли Хейлунда. В итоге разбитое корыто и потерянная форма Рэшфорда, а Хейлунд даже не смог заменить Рэшфорда. Но нет нужно усугубить ситуацию и взять Зиркзе, а маразм крепчал.
И не важно что футбол Тен Хаг это максимум 3-е место в АПЛ и провал в еврокубках, реальность которую манкунианцы отказывались принимать. Проблема в самом оборонительном футболе Тен Хага, а не в форварде.
И теперь они взяли атакующего тренера и нужно принять тот факт что МЮ вероятно будет много пропускать в матчах, больше чем при Тен Хаге.
Идеального тренера они не нашли.
МЮ пытается контролировать то что МЮ не может контролировать, создавать иллюзию построения команды, а взять просто опытного тренера который может дать результат сразу они не способны. Нужно заниматься вот этой хиромантией.
Тот Конте поднял Наполи сразу, вот это и есть опыт. Да он оборонительный тренер, но нужно принять его таким какой он есть, ведь главное он брал АПЛ и Серию А. Или МЮ хочет выиграть ЛЧ? Ну и Тен Хаг и Аморим ее не брали и Жозе и Ван Гал ее не брали с английским клубом.
Конте как один из примеров того что тренер поднимает команду сразу.