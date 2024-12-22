«Борнмут» забил три безответных гола в ворота «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 18:54

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Борнмуту» в 17-м туре АПЛ (0:3).

Дин Хёйсен забил на 29-й минуте, Джастин Клюйверт реализовал пенальти на 61-й, а на 63-й отметился Антуан Семеньо.

После этой игры МЮ идет на 13-м месте (22 балла), «Борнмут» находится на 5-й позиции (28 очков).

В другой встрече «Эвертон» и «Челси» сыграли вничью.