«Эвертон» и «Челси» голов не забили

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сегодня, 18:52

«Эвертон» и «Челси» сыграли вничью в 17-м туре АПЛ .

Команды голов не забили.

После этой игры «ириски» идут на 15-м месте (16 пунктов), «синие» находятся на 2-й строчке (35 очков).

В другой встрече «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед».