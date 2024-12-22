«Эвертон» и «Челси» голов не забили

«Эвертон» и «Челси» сыграли вничью в 17-м туре АПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «ириски» идут на 15-м месте (16 пунктов), «синие» находятся на 2-й строчке (35 очков).
В другой встрече «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед».
«Эвертон» и «Челси» сыграли вничью в 17-м туре АПЛ.
Команды голов не забили.
После этой игры «ириски» идут на 15-м месте (16 пунктов), «синие» находятся на 2-й строчке (35 очков).
В другой встрече «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед».
Но и Санчо и Пикфорд были на высоте.
Что то я поторопился на счет двухчасавого лидерства синих. Будет успехом если Челси крепко закрепятся в четверке. Замены почти ничего не дали.
Посмотрим на ТТХ-Ливерпуль. Хоть они не разочаруют красивыми голами.
Но и Санчо и Пикфорд были на высоте.
Что то я поторопился на счет двухчасавого лидерства синих. Будет успехом если Челси крепко закрепятся в четверке. Замены почти ничего не дали.
Посмотрим на ТТХ-Ливерпуль. Хоть они не разочаруют красивыми голами.