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«Эвертон» и «Челси» голов не забили

сегодня, 18:52
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Эвертон» и «Челси» сыграли вничью в 17-м туре АПЛ.

Команды голов не забили.

После этой игры «ириски» идут на 15-м месте (16 пунктов), «синие» находятся на 2-й строчке (35 очков).

В другой встрече «Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:51
Игра Эвертона это что-то с чем то…не себе, не другим называется.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:34
Челси просто испугался своей собственной скорости...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:27
Ириски сегодня экономно сыграли, чтобы через 4 дня присоединиться к флэшмобу "Поздравь шарлатана с наступающим"
azkan
azkan
сегодня в 19:00
Ничья вроде справедливая. Эвертон очень цепко защищались и практически выключили из игры Палмера. Сантос и Нето не смогли хорошо обеспечить мячем Джексона/Нкунку. Да и сами могли пропустить. Тосин сделал великолепный сейв защитника))
Но и Санчо и Пикфорд были на высоте.
Что то я поторопился на счет двухчасавого лидерства синих. Будет успехом если Челси крепко закрепятся в четверке. Замены почти ничего не дали.
Посмотрим на ТТХ-Ливерпуль. Хоть они не разочаруют красивыми голами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:54
ириски не по зубам пенсионерам))
Гость
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