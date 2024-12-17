«Урал» зимой проведёт три сбора в ОАЭ

«Урал» перед возобновлением сезона проведёт три сбора в Дубае. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды .

15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте. Проведём три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае.

Команда собирается в Екатеринбурге 12-14 января. У нас пройдёт медобследование, ребята будут сдавать тесты, мы специально купили оборудование, у нас будет больше информации о состоянии футболистов, по поводу их проблемных зон, на что нам нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса.