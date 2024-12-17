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«Урал» зимой проведёт три сбора в ОАЭ

сегодня, 13:56

«Урал» перед возобновлением сезона проведёт три сбора в Дубае. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Олег Шатов.

15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте. Проведём три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае.

Команда собирается в Екатеринбурге 12-14 января. У нас пройдёт медобследование, ребята будут сдавать тесты, мы специально купили оборудование, у нас будет больше информации о состоянии футболистов, по поводу их проблемных зон, на что нам нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса.

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Урал  Шатов Олег
Источник: tass.ru
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drug01
drug01
сегодня в 14:01
Желаем успешной подготовки, верим в успех
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