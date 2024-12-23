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Клубу 5-й лиги Франции присудили техническое поражение в матче Кубка

сегодня, 15:54
ТурЛоготип футбольный клуб Тур-:-Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян21.12.2024 в 20:00 Матч перенесен

Федерация футбола Франции сообщила о том, что «Туру», выступающему в 5-м дивизионе, присуждено техническое поражение после отмены матча 1/32 финала Кубка страны с «Лорьяном».

Игра должна была состояться 21 декабря, но местные власти сообщили, что принимающая сторона не может гарантировать проведение встречи с точки зрения условий для зрителей, в итоге поединок был отменён.

Таким образом, «Лорьян» выходит в следующий раунд, где сыграет с «Канном». Ранее также стали известны соперники ПСЖ и «Монако» по 1/16-й.

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7y5wsrau28tp
7y5wsrau28tp
сегодня в 15:56
Дальше пятой лиги всё равно не вылетят
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