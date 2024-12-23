Клубу 5-й лиги Франции присудили техническое поражение в матче Кубка

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сегодня, 15:54

Федерация футбола Франции сообщила о том, что «Туру», выступающему в 5-м дивизионе, присуждено техническое поражение после отмены матча 1/32 финала Кубка страны с «Лорьяном».

Игра должна была состояться 21 декабря, но местные власти сообщили, что принимающая сторона не может гарантировать проведение встречи с точки зрения условий для зрителей, в итоге поединок был отменён.