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Апелляция по дисквалификации Флика отклонена

сегодня, 00:03

Ранее дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика на два матча после того, как специалист был удален в игре против «Бетиса» (2:2) за несогласие с решением арбитра Алехандро Муньиса назначить пенальти в ворота каталонцев.

«Барселона» подала апелляцию на это решение федерации, однако она была отклонена. Каталонцы, которые были недовольны дисквалификацией, не станут принимать дальнейших мер по апелляции.

Таким образом, немецкий тренер не сможет руководить командой в предстоящих матчах Ла Лиги против «Леганеса» и «Атлетико».

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:27
А Барселоне сейчас ой как нужны очки...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:30
Не получилось у них !Значит надо выходить из этого положения без Флика на скамейке!
Гость
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