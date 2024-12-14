Три игрока «Севильи» дисквалифицированы

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сегодня, 16:12

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал на один матч троих игроков «Севильи» Хосе Анхеля Кармону, и . Футболисты позировали, держа в руках перечёркнутый герб «Бетиса», в севильском дерби (победа «Севильи» со счётом 1:0). В стане «зелёно-белых» осудили данную фотографию.

Таким образом, Кармона, Ромеро и Санчес пропустят игру 17-го тура Ла Лиги против «Сельты», которая состоится сегодня.

Ранее стало известно, при каких условиях защитник «Локомотива» Наир Тикнизян перейдёт в «Севилью».