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Три игрока «Севильи» дисквалифицированы

сегодня, 16:12

Дисциплинарный комитет дисквалифицировал на один матч троих игроков «Севильи» Хосе Анхеля Кармону, Исаака Ромеро и Хуанлу Санчеса. Футболисты позировали, держа в руках перечёркнутый герб «Бетиса», в севильском дерби (победа «Севильи» со счётом 1:0). В стане «зелёно-белых» осудили данную фотографию.

Три игрока «Севильи» дисквалифицированы

Таким образом, Кармона, Ромеро и Санчес пропустят игру 17-го тура Ла Лиги против «Сельты», которая состоится сегодня.

Ранее стало известно, при каких условиях защитник «Локомотива» Наир Тикнизян перейдёт в «Севилью».

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:23
Мягко скажем так - ну идиоты , что с них взять?...)
Гость
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