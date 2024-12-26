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«Самое главное желание». «Спартак» выпустил новогодний ролик

вчера, 22:59

«Спартак» выпустил видеоролик, посвящённый наступающему 2025 году.

По сюжету мальчик по имени Максим загадывает Деду Морозу три желания: стать игроком московской команды, сыграть в настоящем матче, а также сделать хет-трик и оказаться лучшим игроком матча. Но самое главное желание — чтобы «красно-белые» стали чемпионами.

Завершается видео словами: «Мы все мечтаем о „Спартаке“» и поздравлением болельщиков клуба с Новым годом.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
По сюжету вообще то там , мальчик по имени Кирилл. Не ужели в заметке специально поменяли имя на Максим . Что бы , если вдруг хоть одно желание у мальчика не сбудется , потом удачно срифмовать , типа - "Извини не получилось Максим , ну и... Мороз с ним...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:09
«Мы все мечтаем о „Спартаке“» и поздравлением болельщиков клуба с Новым годом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1396559/spartak 26.12.2024
Ответьте пожалуйста все ли в этом предложении соответствует нормам русского языка ? Я думаю нет. Надо бы исправить.
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