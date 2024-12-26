«Самое главное желание». «Спартак» выпустил новогодний ролик

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вчера, 22:59

«Спартак» выпустил видеоролик, посвящённый наступающему 2025 году.

По сюжету мальчик по имени Максим загадывает Деду Морозу три желания: стать игроком московской команды, сыграть в настоящем матче, а также сделать хет-трик и оказаться лучшим игроком матча. Но самое главное желание — чтобы «красно-белые» стали чемпионами.

Завершается видео словами: «Мы все мечтаем о „Спартаке“» и поздравлением болельщиков клуба с Новым годом.