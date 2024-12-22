Хавбек «Челси» Палмер хочет зарегистрировать своё празднование голов

Полузащитник «Челси» планирует зарегистрировать торговую марку на своё фирменное празднование голов.

Забитые мячи футболист обычно отмечает потиранием рук, имитируя озноб.

Юрист по вопросам интеллектуальной собственности, данных и договоров Бен Миллой в интервью Hawksbee & Jacobs рассказал следующее:

Мы, наверное, привыкли к тому, что звёзды спорта защищают свои имена, логотипы и тому подобное. Но можно защитить так называемый нетрадиционный товарный знак. Именно так и поступил Коул Палмер. Он попытался защитить жест или технический знак эмоций.

Вместо того, чтобы подать заявку на название или логотип, он загрузил короткое видео, на котором исполняет празднование. И он попытался защитить его для целого ряда товаров и услуг.

Это типичные товары, которые вы могли бы ожидать. Среди них есть и разрыхлитель теста. И подводные аппараты. Так что это намёк на то, что может быть в запасе у Коула Палмера.