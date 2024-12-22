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Хавбек «Челси» Палмер хочет зарегистрировать своё празднование голов

сегодня, 01:05

Полузащитник «Челси» Коул Палмер планирует зарегистрировать торговую марку на своё фирменное празднование голов.

Забитые мячи футболист обычно отмечает потиранием рук, имитируя озноб.

Юрист по вопросам интеллектуальной собственности, данных и договоров Бен Миллой в интервью Hawksbee & Jacobs рассказал следующее:

Мы, наверное, привыкли к тому, что звёзды спорта защищают свои имена, логотипы и тому подобное. Но можно защитить так называемый нетрадиционный товарный знак. Именно так и поступил Коул Палмер. Он попытался защитить жест или технический знак эмоций.

Вместо того, чтобы подать заявку на название или логотип, он загрузил короткое видео, на котором исполняет празднование. И он попытался защитить его для целого ряда товаров и услуг.

Это типичные товары, которые вы могли бы ожидать. Среди них есть и разрыхлитель теста. И подводные аппараты. Так что это намёк на то, что может быть в запасе у Коула Палмера.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:33
Что только не продают щас))
Можно ли было подобное представить лет 30 назад?))
Время идёт, все меняется...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
Хорошо хоть, что он только руки потирает...)
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