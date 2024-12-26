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Аморим не сказал ни слова игрокам МЮ после поражения от «Вулверхэмптона»

вчера, 23:26
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

Как сообщается, главный тренер МЮ Рубен Аморим болезненно воспринял это поражение. В раздевалке после игры португальский специалист не сказал ни слова своим подопечным.

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Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 00:24, ред.
Всё верно, не все языком козлов владеют, но зачем к ним было идти - вот вопрос. 🤔
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:24
Он не знает русского.. 🤭
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:23
У него нет слов! Одни слюни)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:02
в поражении виноват тренер Аморим.
ты стал тренером МЮ. у тебя больше 10 игр, и нет ничего нового.
никаких вариантов, как не было игры при Тен Хаге, нет и сейчас.
Гость
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