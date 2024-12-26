Аморим не сказал ни слова игрокам МЮ после поражения от «Вулверхэмптона»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.
Как сообщается, главный тренер МЮ Рубен Аморим болезненно воспринял это поражение. В раздевалке после игры португальский специалист не сказал ни слова своим подопечным.
|Вулверхэмптон2 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.
Как сообщается, главный тренер МЮ Рубен Аморим болезненно воспринял это поражение. В раздевалке после игры португальский специалист не сказал ни слова своим подопечным.
ты стал тренером МЮ. у тебя больше 10 игр, и нет ничего нового.
никаких вариантов, как не было игры при Тен Хаге, нет и сейчас.
ты стал тренером МЮ. у тебя больше 10 игр, и нет ничего нового.
никаких вариантов, как не было игры при Тен Хаге, нет и сейчас.