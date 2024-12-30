Черданцев: «Непонятно, почему „Спартак“ пачками избавляется от россиян»

Комментатор раскритиковал трансферную политику «Спартака».

Мне непонятно, чем Станковичу не угодил Хлусевич. Он универсал, был одним из лучших в «Спартаке» в прошлом сезоне. Как при лимите на легионеров такой игрок может быть не нужен, необъяснимо. Для таких случаев и нужен спортивный директор, чтобы сказать тренеру, что игрок не продается. Чем сильнее Рябчук? Он прибавил, но Хлусевич универсал, который может выйти и слева, и справа. Мне непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от российских футболистов. Неужели Зиньковский намного слабее своих конкурентов? Это вызывает удивление.