Черданцев: «Непонятно, почему „Спартак“ пачками избавляется от россиян»

Комментатор Георгий Черданцев раскритиковал трансферную политику «Спартака».
Мне непонятно, чем Станковичу не угодил Хлусевич. Он универсал, был одним из лучших в «Спартаке» в прошлом сезоне. Как при лимите на легионеров такой игрок может быть не нужен, необъяснимо. Для таких случаев и нужен спортивный директор, чтобы сказать тренеру, что игрок не продается. Чем сильнее Рябчук? Он прибавил, но Хлусевич универсал, который может выйти и слева, и справа. Мне непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от российских футболистов. Неужели Зиньковский намного слабее своих конкурентов? Это вызывает удивление.
Нам то всем понятно, что Зиньковский это игрок настроения и одного эпизода в месяц, и не ровень пахарю Маркиньосу
Хлучевич хорош был на фоне слабого Спартака, хотя в обороне мне он очень нравился, жаль если уйдёт
Нам то всем понятно, что Зиньковский это игрок настроения и одного эпизода в месяц, и не ровень пахарю Маркиньосу
Хлучевич хорош был на фоне слабого Спартака, хотя в обороне мне он очень нравился, жаль если уйдёт