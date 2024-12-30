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Черданцев: «Непонятно, почему „Спартак“ пачками избавляется от россиян»

вчера, 17:31

Комментатор Георгий Черданцев раскритиковал трансферную политику «Спартака».

Мне непонятно, чем Станковичу не угодил Хлусевич. Он универсал, был одним из лучших в «Спартаке» в прошлом сезоне. Как при лимите на легионеров такой игрок может быть не нужен, необъяснимо. Для таких случаев и нужен спортивный директор, чтобы сказать тренеру, что игрок не продается. Чем сильнее Рябчук? Он прибавил, но Хлусевич универсал, который может выйти и слева, и справа. Мне непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от российских футболистов. Неужели Зиньковский намного слабее своих конкурентов? Это вызывает удивление.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:34
К кому вообще небыло вопросов это Рябчук. Он настолько в тему на своей позиции как хороший имплант зубной. Плюс супер скорость. А Зина.. Пусть посмотрят на самоотдачу и физику зверюги Маркиньоса и новым Алексом-супермозгом Барко и сравнят с девочками Антошей и Мишей Игнатовым и зададут вопрос-кто лучше? Вопрос риторический. А прозенитовский Чердак уже наложил что Спартак обойдет Зенит и усиленно намекает что мол Угальде продать надо и срочно)). Клоун мать его...
ABir
ABir
вчера в 19:01
А куда уходят Хлусевич с Зиньковским?
kbpv5rr63sfd
kbpv5rr63sfd
вчера в 18:38
Латиноамереканцы сейчас в тренде,Спартак этому придерживается
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:30
Чердак давно поплыл у кого то, от Хлусевича мячи отлетают как от деревянного, он передачи раздаёт чужим, в матче с Ростовом, после того как громче всех орал о том что ему не хватает игрового времени, на поле вышел и растворился. Хлусевич не тянет уровень амбиций Спартака как и многие россияне в команде, вообще из-за лимита они расслабились играют в полсилы, ходят пешком, вот и повод их сливать.
Amon-Mut-Montu
Amon-Mut-Montu
вчера в 18:21
Черданцеву лучше с Дзюбой спорить.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:15
Мясная прачечная финансов для зарубежных товарищей...
8jw3nuc8amwg
8jw3nuc8amwg
вчера в 18:15
Берут пример с Зенита, по другому никак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:58
Удивляют его вопросы, кому они?
Нам то всем понятно, что Зиньковский это игрок настроения и одного эпизода в месяц, и не ровень пахарю Маркиньосу
Хлучевич хорош был на фоне слабого Спартака, хотя в обороне мне он очень нравился, жаль если уйдёт
Futurista
Futurista
вчера в 17:55
Срочно доложите Черданцеву что к чему)...
lotsman
lotsman
вчера в 17:50
Ну наверно потому, что в штабе Спартака лучше знают, что им надо делать, от кого избавляться, кого подписывать. Почему то некоторые думают, что им со стороны виднее, чем тем, кто непосредственно руководит командой.
протон
протон
вчера в 17:42, ред.
Когда комментаторы начинают из себя строить охренительных аналитиков, лезут в комплектование команд, а некоторые во время комментирования трактуют моменты по каким-то своим правилам то выглядят смешными чудаками, а потом обижаются на справедливую критику, позорное поведение, будем объективны.
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 17:35
Хлусевич может и слева и справа, но только это даже не уровень ФНЛ.
Потому, что показал Зиньковский в этом сезоне, он слабее всех.
Где таких даунов находят футбол комментировать???
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:34
Это синдром Газпрома в них вселился ☝️😉
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 17:32
Потому что ты дно-комментатор. А Спартак избавляется от дно-игроков.
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