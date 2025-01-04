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«Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку

сегодня, 13:40
КанЛоготип футбольный клуб Кан0 : 1Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

Болельщики «Кана» во время матча Лиги 2 с «Клермоном» вывесили на трибунах баннеры в адрес нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Футболист в 2024 году приобрёл контрольный пакет акций французского клуба, а недавно стало известно о смене главного тренера команды.

На трибунах были замечены баннеры со словами: «Здесь только труд и преданность создают легенды!», «Мбаппе, SMC [Stade Malherbe Caen — прим.ред.] — не твоя игрушка!», «Прежде чем хотеть заявить о себе на международном уровне, уважайте местных деятелей!», «Николя Сёбе [предыдущий тренер клуба — прим.ред.] – прекрасный человек, он тот, на кого будут рассчитывать».

«Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку «Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку «Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку «Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:21
Ну Николя Себе, что у них там происходит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:08
В общем у Килиана получилось ни Сёбе ни людям (в смысле болельщикам)...)
Гость
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