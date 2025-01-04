«Мбаппе, „Кан“ — не твоя игрушка!» Болельщики клуба обратились к игроку

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сегодня, 13:40

Болельщики «Кана» во время матча Лиги 2 с «Клермоном» вывесили на трибунах баннеры в адрес нападающего «Реала» .

Футболист в 2024 году приобрёл контрольный пакет акций французского клуба, а недавно стало известно о смене главного тренера команды.

На трибунах были замечены баннеры со словами: «Здесь только труд и преданность создают легенды!», «Мбаппе, SMC [Stade Malherbe Caen — прим.ред.] — не твоя игрушка!», «Прежде чем хотеть заявить о себе на международном уровне, уважайте местных деятелей!», «Николя Сёбе [предыдущий тренер клуба — прим.ред.] – прекрасный человек, он тот, на кого будут рассчитывать».