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Гюндоган обратился к болельщикам «Манчестер Сити»

сегодня, 10:43

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган опубликовал в соцсетях сообщение для болельщиков.

Хочу поблагодарить вас за поддержку в этом году. Знаю, что в последнее время у нас был очень непростой период – такого мы еще никогда не испытывали в «Ман Сити». Поэтому я еще больше ценю вашу поддержку в последние пару недель.

Уверен, что следующие недели и месяцы, которые придутся на 2025 год, станут только лучше. Мы должны вернуть веру в себя, которая была у нас на протяжении многих лет. Мы с моей семьей по-прежнему комфортно чувствуем себя в этом городе, и я благодарен за все, что этот город и этот клуб дали мне в жизни.

Я также знаю, что могу выступать лучше, и в 2025 году я сделаю все возможное вместе с нашим тренером, моими партнерами по команде и всем клубом, чтобы снова добиваться более положительных результатов. В этом сезоне еще есть за что сражаться. Давайте еще больше сплотимся и сделаем 2025 год успешным.

До скорой встречи, берегите себя, будьте здоровы и всего наилучшего в 2025 году вам и вашим близким!

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:10
Да куда уж ещё больше сплачиваться...)
Гость
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