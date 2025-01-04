Беллингем растрогал юного болельщика «Реала»

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сегодня, 11:57

Полузащитник «Реала» встретился с юным болельщиком во время тренировки.

Клуб разрешает членам фан-клуба и их семьям раз в год посещать занятие.

В соцсетях стал вирусным момент, когда английский футболист подошёл к молодому болельщику, который заплакал при встрече с игроком. Хавбек обнял мальчика и поговорил с ним, а затем снял свою тренировочную футболку и вручил её ему. Болельщика переполняли эмоции, когда он сжимал одежду в руках. После этого хавбек снова обнял фаната, улыбнулся и ушёл.

В интернете люди похвалили Беллингема за трогательный момент.