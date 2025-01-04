Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИспания. Примера 2024/2025

Беллингем растрогал юного болельщика «Реала»

сегодня, 11:57

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем встретился с юным болельщиком во время тренировки.

Клуб разрешает членам фан-клуба и их семьям раз в год посещать занятие.

В соцсетях стал вирусным момент, когда английский футболист подошёл к молодому болельщику, который заплакал при встрече с игроком. Хавбек обнял мальчика и поговорил с ним, а затем снял свою тренировочную футболку и вручил её ему. Болельщика переполняли эмоции, когда он сжимал одежду в руках. После этого хавбек снова обнял фаната, улыбнулся и ушёл.

В интернете люди похвалили Беллингема за трогательный момент.

Беллингем растрогал юного болельщика «Реала» Беллингем растрогал юного болельщика «Реала» Беллингем растрогал юного болельщика «Реала»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Капитан «Мидлсбро» спел песню для фанатов на трибуне
Вчера, 00:58 Фото
Гюндоган обратился к болельщикам «Манчестер Сити»
31 декабря 2024
Фанаты МЮ радостно отреагировали на замену Зиркзее на 33-й минуте матча
31 декабря 2024
Фанаты «Манчестер Сити» с иронией отреагировали на гол команды
29 декабря 2024
Джуд Беллингем посетил матч своего брата в Чемпионшипе
26 декабря 2024
Майкл Оуэн раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити»
26 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:07
Да то ты об кактус обкололся.))) Я б тоже заплакал, больно всё-таки...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:31
В интернете похвалили... А у меня слёзы на глазах. Не ручьём, а так себе, жиденько, всего лишь увлажнились. Говорят, это полезно иногда. Рад и за мальчишку, и за футболиста.
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:14
В столб врезался и звук такой пустой, пустой...)
Capral
Capral
сегодня в 12:12
А мне показалось, что они чем-то похожи, внешне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:01
Припоминаю забавный случай, когда фанат бежал за машиной Салаха (вроде бы) и врезался в столб, разбил себе нос)) все же нужно голову включать иногда))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:59
Джуду респект. Но наверное подобное происходит чуть ли не на каждой тренировке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 