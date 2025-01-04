«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ноттингема»

Полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсен может продолжить карьеру в топ-клубе.
Как сообщается, интерес к трансферу футболиста проявляет «Ливерпуль». «Красные» попробуют подписать хавбека, если появится такая возможность.
Андерсен перешёл в «Ноттингем» из «Ньюкасла» летом 2024 года за 35 млн фунтов стерлингов.
но академия Ливерпуля дает интересных молодых игроков.
надеюсь, скоро в первой команде будет Джейден Даннс.
быстрый, техничный, напористый и есть чутье бомбардира где оказаться в нужное время.
удачи ему!
но академия Ливерпуля дает интересных молодых игроков.
надеюсь, скоро в первой команде будет Джейден Даннс.
быстрый, техничный, напористый и есть чутье бомбардира где оказаться в нужное время.
удачи ему!