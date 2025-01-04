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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ноттингема»

сегодня, 18:24

Полузащитник «Ноттингема» Эллиот Андерсен может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщается, интерес к трансферу футболиста проявляет «Ливерпуль». «Красные» попробуют подписать хавбека, если появится такая возможность.

Андерсен перешёл в «Ноттингем» из «Ньюкасла» летом 2024 года за 35 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:40
может, Андерсен пригодится команде.
но академия Ливерпуля дает интересных молодых игроков.
надеюсь, скоро в первой команде будет Джейден Даннс.
быстрый, техничный, напористый и есть чутье бомбардира где оказаться в нужное время.
удачи ему!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 18:59
Шотландец должен усилить команду...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:57
Если отдадут ,надо брать.
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