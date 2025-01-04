«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ноттингема»

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сегодня, 18:24

Полузащитник «Ноттингема» может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщается, интерес к трансферу футболиста проявляет «Ливерпуль». «Красные» попробуют подписать хавбека, если появится такая возможность.

Андерсен перешёл в «Ноттингем» из «Ньюкасла» летом 2024 года за 35 млн фунтов стерлингов.