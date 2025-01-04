Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Два клуба АПЛ сделали предложения по покупке нападающего «Ливерпуля»

сегодня, 11:00

«Ливерпуль» отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Ипсвича» о покупке нападающего Бена Доака. На данный момент игрок находится в аренде в «Мидлсбро». «Кристал Пэлас» предлагал за Доака 15 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов евро), а «Ипсвич» 16 миллионов фунтов стерлингов (19,2 миллиона евро). Сообщается, что «Ливерпуль» высоко оценивает шотландца и готов начать переговоры о его продаже, начиная с 25 миллионов фунтов стерлингов (30 миллионов евро).

Напомним, Доак находится в системе «красных» с 16 лет. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Мидлсбро», 19-летний правый вингер сыграл 20 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Доака в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от Рубена Аморима.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Боруссия» Дортмунд установила цену за Малена
Вчера, 23:34
Осимхен хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
Слухи«Манчестер Сити» предложил контракт полузащитнику «Айнтрахта»
Вчера, 22:26
В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе к форварду МЮ Зиркзее
Вчера, 21:51
Слухи«Байер» и «Боруссия» Д хотят подписать полузащитника «Манчестер Сити»
Вчера, 21:23
Слухи«Арсенал» рассматривает возможность подписания Комана
Вчера, 16:33
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:14
Ипсвич нужен заливной нападающий. Команда создаёт моменты, но реализация хромает сильно
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:09
И Ливерпуль может зарабатывать на продаже своих воспитанников
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 