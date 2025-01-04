Два клуба АПЛ сделали предложения по покупке нападающего «Ливерпуля»

1735977658

сегодня, 11:00

«Ливерпуль» отклонил предложения «Кристал Пэлас» и «Ипсвича» о покупке нападающего . На данный момент игрок находится в аренде в «Мидлсбро». «Кристал Пэлас» предлагал за Доака 15 миллионов фунтов стерлингов (18 миллионов евро), а «Ипсвич» 16 миллионов фунтов стерлингов (19,2 миллиона евро). Сообщается, что «Ливерпуль» высоко оценивает шотландца и готов начать переговоры о его продаже, начиная с 25 миллионов фунтов стерлингов (30 миллионов евро).

Напомним, Доак находится в системе «красных» с 16 лет. В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Мидлсбро», 19-летний правый вингер сыграл 20 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Доака в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, почему «Ливерпуль» отказался от Рубена Аморима.