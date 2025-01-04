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«Борнмут» подпишет защитника олимпийской сборной Аргентины

сегодня, 15:49

«Борнмут» договорился о подписании защитника «Лануса» и олимпийской сборной Аргентины Хулио Солера. Сумма трансфера составила 15 миллионов долларов (14,5 миллионов евро). С Солером согласован контракт на четыре года. В ближайшее время игрок вылетит в Англию.

Напомним, Солер — воспитанник «Лануса». В прошедшем сезоне 19-летний левый защитник сыграл 43 матча во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала».

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8n6uy6kbtccx
сегодня в 16:54
Двойная переплата за игрока - большой риск.
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