«Борнмут» подпишет защитника олимпийской сборной Аргентины

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сегодня, 15:49

«Борнмут» договорился о подписании защитника «Лануса» и олимпийской сборной Аргентины . Сумма трансфера составила 15 миллионов долларов (14,5 миллионов евро). С Солером согласован контракт на четыре года. В ближайшее время игрок вылетит в Англию.

Напомним, Солер — воспитанник «Лануса». В прошедшем сезоне 19-летний левый защитник сыграл 43 матча во всех турнирах, отдал 2 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» проявляет интерес к нападающему «Вильярреала».