«Вулверхэмптон» подпишет защитника сборной Кот-д'Ивуара

1735982644

сегодня, 12:24

Защитник «Реймса» и сборной Кот-д'Ивуара станет новым игроком «Вулверхэмптона». Трансфер будет официально оформлен на следующей неделе. Сейчас идёт подготовка документов. Сумма сделки составит 20 миллионов евро.

Агбаду выступает за «Реймс» с августа 2022 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 14 матчей в Лиге 1 и один матч в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает Агбаду в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» планирует усилиться австрийским защитником.