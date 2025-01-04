Сын бывшего голкипера РПЛ близок к переходу в «Тоттенхэм»

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сегодня, 13:32

«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Славии» . Между сторонами достигнута устная договорённость. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Сегодня футболист прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра.

Кински является сыном Антонина Кински, который провёл 200 игр за «Сатурн». В текущем сезоне 21-летний голкипер сыграл 29 матчей во всех турнирах, пропустил 18 мячей и 14 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает чеха в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Штутгарта».