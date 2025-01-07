Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Спартак» сыграет против «Черноморца» в Турции

сегодня, 10:47

На первом сборе в турецком Белеке «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча 20 января пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

В ходе второго сбора в Дубае команда также проведет матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля.

Кроме того, в ОАЭ «красно-белые» примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

Еще два матча ждут «Спартак» на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го — с узбекистанским «Насафом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная России может сыграть против Венгрии в 2026 году
Вчера, 11:04
ОфициальноМатч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» не будет перенесён
05 января
ОфициальноМатч между «Ливерпулем» и МЮ планируется провести в обычном режиме
05 января
СлухиМатч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» могут перенести из-за непогоды
05 января
ОфициальноМатч «Порту» в чемпионате Португалии перенесли из-за сильного тумана
04 января
Клуб 5-й лиги повысил цены на матч с «Тоттенхэмом» и вызвал бурную реакцию
29 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:41
Надо же - три тайма...
drug01
drug01
сегодня в 12:33
Большой интересный календарь у красно белых!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:25
Тренерская фишка
Валерыч
Валерыч
сегодня в 12:12, ред.
Три тайма по 45 минут - это что-то новое...
Видимо, это говорит о том, что Станкович решил сделать больше упора на физическую, функционально-атлетическую подготовку, на выносливость игроков. Если это так, то это можно только приветствовать. Ведь это можно сказать -"Школа Лобановского", то есть, чем был всегда силён советский футбол, как говорится, пусть мы слабее бразильцев технически, но за то мы их сильнее физически, а раз так, то ещё неизвестно кто кого победит. И ведь побеждали их и не раз:
29.07.1976. СССР – Бразилия (олимпийская). 2:0
Голы: Онищенко (5), Назаренко (49)

15.06 1980. Бразилия – СССР. 1:2
(товарищеский матч на знаменитой "Маракане")
Голы: Нуньес (22) – Черенков (32), Андреев (38)

01.10.1988. СССР (олимпийская) – Бразилия (олимпийская) – 2:1, доп время.
(финал Олимпиады)
Голы: Добровольский (60, с пенальти), Ю.Савичев (103) – Ромарио (29)
4wnswz2ur7t3
4wnswz2ur7t3
сегодня в 11:56
Три тайма с ротацией состава, можно всех посмотреть
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:30
Погода хорошая, играй да и играй !
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:25
А что это за фишка три тайма... чтобы потом упасть и ноги вытянуть... у Черноморца столько замен не будет.
2t8pkms7p4sx
2t8pkms7p4sx
сегодня в 11:08
Мощное начало сезона,загорят ребята
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:03
А клюшки игрокам дадут ? )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:58
Надеюсь, когда нибудь Черноморец вернётся в РПЛ..как и Потом
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:56
В Турции условия хорошие! Могут и три тайма сгонять
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 