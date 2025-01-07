«Спартак» сыграет против «Черноморца» в Турции

На первом сборе в турецком Белеке «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча 20 января пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.
В ходе второго сбора в Дубае команда также проведет матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля.
Кроме того, в ОАЭ «красно-белые» примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ. 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.
Еще два матча ждут «Спартак» на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го — с узбекистанским «Насафом».
Видимо, это говорит о том, что Станкович решил сделать больше упора на физическую, функционально-атлетическую подготовку, на выносливость игроков. Если это так, то это можно только приветствовать. Ведь это можно сказать -"Школа Лобановского", то есть, чем был всегда силён советский футбол, как говорится, пусть мы слабее бразильцев технически, но за то мы их сильнее физически, а раз так, то ещё неизвестно кто кого победит. И ведь побеждали их и не раз:
29.07.1976. СССР – Бразилия (олимпийская). 2:0
Голы: Онищенко (5), Назаренко (49)
15.06 1980. Бразилия – СССР. 1:2
(товарищеский матч на знаменитой "Маракане")
Голы: Нуньес (22) – Черенков (32), Андреев (38)
01.10.1988. СССР (олимпийская) – Бразилия (олимпийская) – 2:1, доп время.
(финал Олимпиады)
Голы: Добровольский (60, с пенальти), Ю.Савичев (103) – Ромарио (29)
Видимо, это говорит о том, что Станкович решил сделать больше упора на физическую, функционально-атлетическую подготовку, на выносливость игроков. Если это так, то это можно только приветствовать. Ведь это можно сказать -"Школа Лобановского", то есть, чем был всегда силён советский футбол, как говорится, пусть мы слабее бразильцев технически, но за то мы их сильнее физически, а раз так, то ещё неизвестно кто кого победит. И ведь побеждали их и не раз:
29.07.1976. СССР – Бразилия (олимпийская). 2:0
Голы: Онищенко (5), Назаренко (49)
15.06 1980. Бразилия – СССР. 1:2
(товарищеский матч на знаменитой "Маракане")
Голы: Нуньес (22) – Черенков (32), Андреев (38)
01.10.1988. СССР (олимпийская) – Бразилия (олимпийская) – 2:1, доп время.
(финал Олимпиады)
Голы: Добровольский (60, с пенальти), Ю.Савичев (103) – Ромарио (29)