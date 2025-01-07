«Спартак» сыграет против «Черноморца» в Турции

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сегодня, 10:47

На первом сборе в турецком Белеке «Спартак» сыграет с новороссийским «Черноморцем». Встреча 20 января пройдет в закрытом режиме и будет состоять из трех таймов по 45 минут.

В ходе второго сбора в Дубае команда также проведет матч с казахстанской «Астаной» 2 февраля.

Кроме того, в ОАЭ «красно-белые» примут участие в Winline Зимнем Кубке РПЛ . 30 января «Спартак» сыграет против «Краснодара», 7 февраля — против московского «Динамо», а 10 или 11 февраля — с одной из команд другой группы для определения итогового места на турнире.

Еще два матча ждут «Спартак» на третьем сборе в Белеке: 20 февраля состоится матч с московским «Торпедо», а 24-го — с узбекистанским «Насафом».