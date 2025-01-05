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Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» могут перенести из-за непогоды

сегодня, 12:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед19:30 Не начался

По информации источника, проведение сегодняшнего матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом из-за плохих погодных условий.

Ранее из-за сильных дождей в регионе были отменены поезда, закрыты дороги, а некоторые люди эвакуировались из своих домов. Поскольку снег и лёд уже растаяли, и ожидаются новые сильные дожди, метеобюро объявило жёлтый уровень погодной опасности в Ливерпуле и большей части Северо-Западной Англии.

Отмечается, что предупреждение будет действовать в течение всего воскресенья как минимум до 23:59. 5 января может пройти заседание консультативной группы по безопасности.

В субботу был перенесён ряд матчей нон-лиги, в основном из-за замёрзших полей.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:44, ред.
Почему отменили поезда, непонятно. Не все же скоростные.
labasy
labasy
сегодня в 13:22
Есть так будет, то Ливерпулю надо слит или кубок Англии, или кубок лиги Англии, чтобы выбрать нормальную календарь или оба турнира, а то может не найти куда поставить игры, тем более, свободные дни ещё поставили лигу чемпионов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:21
От перестановки мест , окончательный результат не изменится.
shur
shur
сегодня в 12:53
...Аморим отменил воскресный поход в Церковь, сегодня откладывается, сами догадались,что ...???!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:48
Еще один матч Ливера на грани срыва...не хотелось бы.
Если так пойдет, то к концу сезона Ливеру надо будет игр 5 доигрывать))
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