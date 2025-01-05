Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» могут перенести из-за непогоды

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сегодня, 12:44

По информации источника, проведение сегодняшнего матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом из-за плохих погодных условий.

Ранее из-за сильных дождей в регионе были отменены поезда, закрыты дороги, а некоторые люди эвакуировались из своих домов. Поскольку снег и лёд уже растаяли, и ожидаются новые сильные дожди, метеобюро объявило жёлтый уровень погодной опасности в Ливерпуле и большей части Северо-Западной Англии.

Отмечается, что предупреждение будет действовать в течение всего воскресенья как минимум до 23:59. 5 января может пройти заседание консультативной группы по безопасности.

В субботу был перенесён ряд матчей нон-лиги, в основном из-за замёрзших полей.