Матч между «Ливерпулем» и МЮ планируется провести в обычном режиме

«Ливерпуль» сделал заявление по поводу проведения сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация о том, что игра может быть перенесена из-за плохой погоды.

Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором оценивались погодные и дорожные условия для сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». На данном этапе матч планируется провести в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы игра состоялась.

Ещё одно совещание по безопасности состоится в полдень. Мы сообщим болельщикам как можно скорее. Пожалуйста, будьте предельно осторожны.