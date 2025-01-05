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Матч между «Ливерпулем» и МЮ планируется провести в обычном режиме

сегодня, 13:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед19:30 Не начался

«Ливерпуль» сделал заявление по поводу проведения сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация о том, что игра может быть перенесена из-за плохой погоды.

Сегодня утром состоялось совещание по безопасности, на котором оценивались погодные и дорожные условия для сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». На данном этапе матч планируется провести в обычном режиме, и прилагаются все усилия, чтобы игра состоялась.

Ещё одно совещание по безопасности состоится в полдень. Мы сообщим болельщикам как можно скорее. Пожалуйста, будьте предельно осторожны.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:01
А я уж думал режим будет ускоренный, а тут всего то какой то обычный.
Не, не буду тогда смотреть.
Migelito
Migelito
сегодня в 13:50
Хорошо бы. Особо некуда переносить, весна и конец зимы и так перегружены. Там уже перенесенный матч с ирисками
Гость
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