Клуб 5-й лиги повысил цены на матч с «Тоттенхэмом» и вызвал бурную реакцию

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вчера, 15:58

Действия «Тамуорта», выступающего в Национальной лиге (5-й дивизион чемпионата Англии), вызвали негативную реакцию после того, как клуб раскрыл цены на билеты на предстоящий матч Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

Они значительно превышают обычные цифры. Самое дорогое место для взрослого человека на главной трибуне обойдётся в 42 фунта стерлингов, а билет для ребёнка до десяти лет в той же зоне будет стоить 29 фунтов стерлингов.

Для сравнения, обычные цены в день матча составляют 20 фунтов стерлингов для взрослого и 4 фунта стерлингов для ребёнка не старше 10 лет.

Это вызвало бурную реакцию со стороны более широкого сообщества футбольных фанатов, а не только болельщиков клуба, некоторые отреагировали с гневом и обвинили клуб в том, что он их обманул и наживается на игре с громкой афишей.

Другие болельщики, однако, отнеслись с пониманием: многие говорили, что повышение цен клубами из более низших лиг неизбежно, поскольку после недавних изменений правил теперь нет переигровок в случае ничьей.