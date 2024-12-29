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Клуб 5-й лиги повысил цены на матч с «Тоттенхэмом» и вызвал бурную реакцию

вчера, 15:58

Действия «Тамуорта», выступающего в Национальной лиге (5-й дивизион чемпионата Англии), вызвали негативную реакцию после того, как клуб раскрыл цены на билеты на предстоящий матч Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

Они значительно превышают обычные цифры. Самое дорогое место для взрослого человека на главной трибуне обойдётся в 42 фунта стерлингов, а билет для ребёнка до десяти лет в той же зоне будет стоить 29 фунтов стерлингов.

Для сравнения, обычные цены в день матча составляют 20 фунтов стерлингов для взрослого и 4 фунта стерлингов для ребёнка не старше 10 лет.

Это вызвало бурную реакцию со стороны более широкого сообщества футбольных фанатов, а не только болельщиков клуба, некоторые отреагировали с гневом и обвинили клуб в том, что он их обманул и наживается на игре с громкой афишей.

Другие болельщики, однако, отнеслись с пониманием: многие говорили, что повышение цен клубами из более низших лиг неизбежно, поскольку после недавних изменений правил теперь нет переигровок в случае ничьей.

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Все комментарии
krn8av6p6gbm
krn8av6p6gbm
вчера в 18:11
Один раз живём, надо же хоть раз обогатиться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
Ну как тут не воспользоваться, представившийся возжности...)
Гость
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