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Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ в феврале

сегодня, 13:48

По информации «Спорт-Экспресса» со ссылкой на источники из окружения бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно пройти в конце января.

Велика вероятность, что после этого заседания футболисту будет разрешено покидать территорию страны.

На родине в Нидерландах игрок проходит обвиняемым по двум делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью прошлого года форвард стал выступать за клуб второго дивизиона ОАЭ «Юнайтед» из Дубая.

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протон
протон
сегодня в 14:54
Зайдет в спартаковскую раздевалку, скажет - ну что, фраера, не ждали?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:02
Ждём'с !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:57
Пусть выезжает куда хочет.
"Спартаку" он всё равно уже не нужен.
Гость
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