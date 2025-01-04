Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ в феврале

По информации «Спорт-Экспресса» со ссылкой на источники из окружения бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно пройти в конце января.
Велика вероятность, что после этого заседания футболисту будет разрешено покидать территорию страны.
На родине в Нидерландах игрок проходит обвиняемым по двум делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.
Осенью прошлого года форвард стал выступать за клуб второго дивизиона ОАЭ «Юнайтед» из Дубая.
"Спартаку" он всё равно уже не нужен.
"Спартаку" он всё равно уже не нужен.