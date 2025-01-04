Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ в феврале

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сегодня, 13:48

По информации «Спорт-Экспресса» со ссылкой на источники из окружения бывшего нападающего московского «Спартака» , следующее слушание по его делу в суде ОАЭ должно пройти в конце января.

Велика вероятность, что после этого заседания футболисту будет разрешено покидать территорию страны.

На родине в Нидерландах игрок проходит обвиняемым по двум делам: о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.